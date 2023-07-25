Снова нюд и много золота сезона: ключевые тенденции маникюра на осень-2023

На осень стоит выбрать красивый и стильный нейл-арт, который отличается теплотой, нейтральностью и мягкостью. Важно, чтобы маникюр был выполнен в более спокойных тонах, а также стоит добавить в образ модные тренды 2023 года. Вот некоторые интересные идеи нейл-арта, которые будут уместными осенью и смогут поднять настроение.

Различные оттенки оранжевого

Такая цветовая гамма просто идеально подойдет для осеннего сезона. Чтобы сделать красивый и модный нейл-арт, нужно покрасить каждый ноготь в разный оттенок оранжевого. Это позволит придать образу большую притягательность и стиль.

Простые нюдовые ногти

Вы никогда не ошибетесь с простыми нюдовыми ногтями, независимо от времени года. Этот маникюр просто идеально подходит для совершенно любого времени года. Поскольку нюдовые ногти хорошо сочетаются со всем, что вы хотели бы надеть, вам никогда не придется беспокоиться о конфликте цветовых схем или безвкусном образе.

Тыквенно-оранжевые ногти

Когда мы думаем об осеннем сезоне, то сразу же приходят на ум тыквы. Это очень красивый и популярный овощ.

Тыквенно-оранжевые ногти напомнят о популярных фруктах оранжевого цвета, из которых готовят сладкие пироги и вкусный латте.

Ногти с желтым солнечным светом

Солнце все еще светит в осенний сезон, хотя уже не так сильно обжигает, как летом. Именно поэтому хочется добавить немного тепла и красок в создаваемый образ.

Когда на улице становится достаточно прохладно и пасмурно, стоит просто посмотреть на свои руки, чтобы увидеть желтые солнечные ногти и почувствовать себя более комфортно.

Мерцающие коричневые ногти

Коричневый является одним из самых естественных и нейтральных цветов. Именно поэтому это действительно отличный вариант лака для ногтей.

Коричневый действительно смотрится потрясающе и вызывает самое настоящее восхищение, особенно если выбирать покрытие с красивым мерцанием.

Поскольку это цвет, связанный с величественными изменениями природы, мерцающие коричневые ногти выглядят просто потрясающе в осенний сезон.

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Блестящие ногти

Осенние ногти, которые выглядят так, будто они покрыты инеем, помогают создать суперпраздничное настроение.

Отлично будет смотреться нейл-арт цвета шампанского. Сделать маникюр можно еще более ярким, если украсить ногти стразами или камнями.

Округлые французские ногти в стиле омбре

Вы никогда не ошибетесь с классическим френчем. Такой маникюр пользуется огромной популярностью на протяжении десятилетий, и в ближайшее время это не изменится.

Обычно ногти с френчем имеют квадратную форму с очень четкой линией, разделяющей нюдовый лак и белый кончик. Закругленная ногтевая пластина с эффектом омбре поможет добавить большую притягательность, помогая выделиться в осенний сезон.

Бордовые гламурные ногти

Как и коричневый, бордовый — великолепный цвет для экспериментов с осенними ногтями. Такой маникюр является действительно особенным, потому что он, как правило, демонстрирует идеальное сочетание коричневого и красного.

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Красный — еще один известный осенний цвет, которым можно восхищаться. Гламурные бордовые ногти будут звездой в каждом наряде, который вы носите осенью.

Блестящие ногти от красного до оранжевого цвета

Двухцветный лак для ногтей действительно идеально подходит для использования круглый год, но особенно он прекрасно выглядит осенью.

Выбор маникюра, который переливается красным при одном освещении и оранжевым – при другом, выглядит действительно идеально.

Опавшие листья

Нейл-арт с изображением опавших листьев является идеальным вариантом маникюра. Это хорошее осеннее решение.

Есть что-то прекрасное в том, чтобы видеть, как деревья сбрасывают свои разноцветные листья, и наблюдать, как они развеиваются по ветру. Это впечатляет, когда ногти соответствуют таким образам.

Золотые блестящие ногти

Золотистый лак невероятно элегантный и шикарный. Это именно тот цвет, который идеально сочетается с типичными символами и образами осеннего сезона.

Он излучает роскошь, гарантируя, что будете выглядеть просто невероятно.