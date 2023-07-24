 

В Покровском-Стрешневе начали обустраивать парк с сухим фонтаном

24.07.2023, 23:40, Новости дня
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Парк появится в районе Покровское-Стрешнево в составе нового жилого комплекса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что при устройстве парка используется геопластика, с помощью которой можно создать рельефное пространство с перепадами высот. На холмах высадят цветники и кустарники, обустроят многоярусные зоны отдыха.

“Помимо зеленых зон, будут оборудованы места для отдыха с лавочками, навесами и удобными беседками”, – сообщил Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что центральной точкой притяжения нового парка станет площадь с сухим фонтаном. Он создаст особый микроклимат пространства, подчеркнул он.

Рядом с фонтаном установят детскую площадку площадью 400 квадратных метров для детей до 12 лет. Там установят батут, качели, горки, полосу препятствий и другие элементы.

На месте будущего парка выполнили работы по вертикальной планировке и оборудовали ливневую канализацию. Специалисты начали бетонировать пешеходные лестницы и дорожки.

Напомним, что в Москве продолжается создание парка “Яуза”. Он станет самым протяженным в Европе. В парке проложат более 100 километров прогулочных маршрутов, на сваях обустроят экологические тропы. Также специалисты создадут около 40 километров спортивных дорожек и порядка 20 километров маршрутов для велосипедистов.

Продолжается благоустройство дворовых территорий. Работы выполнены на 40%. Всего в план включили 1,6 тысячи дворов. Проекты разработали с учетом просьб и инициатив местных жителей. Чаще всего москвичи предлагали установить новые детские и спортивные площадки, скамейки и фонари. Территории кварталов благоустраивают в едином стиле с учетом особенностей места.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о водоемах, которые приведут в порядок в 2023 году. Градоначальник сообщил о восстановлении Воробьевского пруда рядом с Дворцом пионеров. Продолжается благоустройство 16 прудов-регуляторов в районе Марьино, а в Северном идут работы в парке “Долгие пруды”.


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