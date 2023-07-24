Как вписать в образ модные летние шорты женщине за 60 и при этом остаться элегантной и стильной

Шорты – это удобная и стильная летняя одежда, которая есть в гардеробе у многих женщин. Однако многие женщины старшего возраста предпочитают не носить такие наряды.

Но все дело в том, что для каждого случая есть разные модели шорт. Длина, крой, а также материал являются определяющими факторами, которые нужно учитывать, чтобы можно было носить эту летнюю вещь в любом возрасте. Вот какие модели сейчас в моде и советы, как правильно вписать их в свой образ.

Длина

После определенного возраста длина одежды приобретает особое значение. Не только потому, что хочется спрятать в них ноги, но и чтобы выглядеть более элегантно.

Шорты-бермуды — идеальный вариант для тех, кто ищет вариант, который сочетает в себе комфорт и элегантность, не открывая при этом слишком много кожи. Для более изысканного стиля стоит выбирать белые изделия. Если хочется чего-то более интересного, то отличным решением станут яркие цвета. Шорты пурпурного цвета идеальны для праздничных вечеров, когда не хочется надевать юбку или платье.

Материал

Чтобы выглядеть элегантно, нужно выбирать модели, выполненные из натуральных материалов. Это всегда выглядит шикарно.

Джинсовые шорты больше подходят для более повседневного образа. Хотя, если сочетать их с красивой шелковой блузой или блейзером, то можно добавить нотку элегантности. Важно при этом выбирать темный деним.

Чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя отлично, стоит выбирать льняные шорты. Это отличное решение для жарких дней.

Хлопковые шорты-чиносы темно-синего или бежевого цвета также отлично подходят для создания классического наряда. Чтобы добавить еще больше изысканности, стоит надеть пояс. В качестве верха желательно выбрать свободную блузку. Дополнить все это парой кожаных сандалий на плоской подошве.

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Покрой

Хороший покрой, идеально подходящий по фигуре, также играет важную роль для создания идеального внешнего вида.

При менопаузе абдоминальный жир имеет тенденцию к увеличению. Поэтому стоит отдавать предпочтение моделям шорт с завышенной талией, чтобы сделать силуэт стройнее, а ноги длиннее. Кроме того, можно выбрать расклешенную модель, если слегка узкие бедра.

Как правило, женщинам за 60 больше всего подходят струящиеся фасоны, поскольку они не делают фигуру более привлекательной.

Как носить шорты-бермуды полным женщинам

Для полных женщин шорты-бермуды могут стать идеальным вариантом.

Чтобы избежать несколько старомодного стиля, стоит помнить о том, что изделия, выполненные из денима, уже несколько устарели. Стоит отдавать предпочтение свободным моделям, но не слишком, чтобы не выглядеть чрезмерно громоздко.

Женщинам невысокого роста с пышными формами не стоит носите шорты-бермуды, так как они могут визуально утяжелить силуэт. Если все же хочется надеть такой наряд, то стоит сочетать его со слегка расклешенным верхом, чтобы скрыть ягодицы и создать гармоничный образ.

Важно учитывать то, что карманы могут увеличить объем. Именно поэтому стоит выбирать максимально простые, сдержанные и лаконичные модели шорт, чтобы выглядеть потрясающе.