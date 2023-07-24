В Пензенской области мужчина посадил сожительницу на цепь, чтобы “вылечить” от пьянства

В Шемышейском районе Пензенской области мужчина, который ранее уже отбывал наказание в колонии, посадил свою сожительницу на цепь. Таким образом он хотел “вылечить” ее от пьянства.

Как сообщают “Вести Подмосковья”, вероятно, мужчина решил, что подруга употребляет больше спиртного, чем он сам. Он выволок ее во двор и, угрожая убийством, пристегнул к ее шее металлическую цепь, на которой ранее сидела собака. В таком виде женщину и застали сотрудники полиции.

Задержанному грозит два года лишения свободы.