Рупор кремлевской пропаганды: “Оппенгеймер”

Посмотрел "Оппенгеймера" Нолана

По сути это обычный байопик физика Роберта Оппенгеймера, который по научной линии руководил разработкой американской ядерной бомбы. Нолан взял некоторые основные моменты биографии Оппенгеймера и растянул их почти на 3 часа хронометража, который активно разбавлен различными флэшбеками из жизни Оппенгеймера и некоторых его коллег и знакомых (Гроувса, Энштейна, Теллера, Бора и т.д.) Так как биография Оппенгеймера не является большим секретом, то и каких-то внезапных поворотов в фильме ожидать не стоит. Какой-то фантастической отсебятины в глаза особо не бросалось.

Оппенгеймер – учился в Европе, создал атомную бомбу, был возвеличен, потом шельмован, затем снова возвеличен. Это если вкратце. Конфликт со Штраусом подан как конфликт двух евреев, один из которых обиделся на другого за оскорбительное выражение и строил козни, но в конце концов пал жертвой собственных козней. Поэтому конструктивно фильм представляет собой работу Оппенгеймера в Лос-Аламосе, которая постоянно прерывается фрагментами допроса Оппенгеймера специальной комиссии в период маккартизма и параллельным же развитием линии Штрауса во времена Эйзенхауэра.

Сам фильм на 90% это разговорное кино, действия в нем не очень много. Как для фильма Нолана, его тут исчезающе мало. Но снято достаточно толково и фильм не скатывается в занудство.

В фильме много рассуждений о евреях в физике, антикоммунистической кампании в США и маккартизме, об ответственности ученых за созданное оружие массового уничтожения и о том, у кого же в итоге кровь на руках. При этом тема реального советского шпионажа с получением доступа к американскому ядерному проекту раскрыта слабо (в конце просто упомянули Клауса Фухса), сами бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вообще не показаны, как и испытание советской ядерной бомбы, вопрос которой также занимает некоторую часть фильма. Это сознательный выбор автора, хотя как по мне, дополнительные кадры испытаний, ударов по Японии и даже конференции в Потстдаме, где Трумэн и Черчилль косвенно пытались угрожать Сталину ядерным оружием, пошли бы на пользу фильму.

Поэтому, фильм в основном держится на грамотно выстроенной приглушенной картинке с закосом под псевдодокументализм и хорошей игре актеров, которые вполне справляются с тем, чтобы зритель за почти 3 часа разговоров с редким действием не заскучал.

Картинка в фильме неплохая, звук такой же механистический как в "Дюнкерке" (то есть, на любителя). Эффект ядерного взрыва особо не впечатляет, несмотря на все изыски. Какого-то технического прорыва тут нет.

В целом, смотрибельное кино на один раз.

В принципе, интересно было бы посмотреть аналогичное кино про советский ядерный проект, но без традиционных завываний про "ужасы СССР", "кровавого сатрапа Берию" и т.п. Тем более, что в отличие от США, мы ядерные бомбы на мирные города не бросали и тому же Курчатову (который по сути делал в СССР ту же работу, которую в США делал Оппенгеймер) не приходилось оправдываться за десяти и сотни тысяч погубленных жизней.

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