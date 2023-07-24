Умер заслуженный врач России Сергей Швед

Скончался заслуженный врач России, почетный профессор Центра им. Илизарова Сергей Швед. Деятель ушел из жизни в Кургане 22 июля на 82 году после продолжительной болезни.

Он написал четыре монографии, более 300 научных работ, опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, отмечает URA.ru. Кроме того, Швед является автором 46 изобретений.