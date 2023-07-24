 

Умер заслуженный врач России Сергей Швед

24.07.2023, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Скончался заслуженный врач России, почетный профессор Центра им. Илизарова Сергей Швед. Деятель ушел из жизни в Кургане 22 июля на 82 году после продолжительной болезни.

Он написал четыре монографии, более 300 научных работ, опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, отмечает URA.ru. Кроме того, Швед является автором 46 изобретений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Врач: арбузная диета может привести к дефициту калия и кальция

25.07 / «Санкционная лазейка» — швейцарские фирмы по-прежнему сотрудничают с российским сырьевым бизнесом

25.07 / В Иркутской области в ребенка ударила молния, когда он мылся в бане

25.07 / В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя

25.07 / ЕС обещает Украине по €5 млрд ежегодно и расширение военной поддержки

25.07 / Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

24.07 / Парапсихолог рассказал о возможных переменах в жизни Бузовой: Есть шанс родить ребенка

24.07 / В Покровском-Стрешневе начали обустраивать парк с сухим фонтаном

24.07 / В Пензенской области мужчина посадил сожительницу на цепь, чтобы “вылечить” от пьянства

24.07 / В Бутырском районе построят биометрический павильон для детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика