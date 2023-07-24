 

Малазийские рыбаки провели 4 дня в море в контейнерах

24.07.2023, 20:39, Разное
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Трое рыбаков, чье судно перевернулось во время шторма, провели четыре дня на плаву, находясь в контейнерах, прежде чем их спасли. Инцидент произошел у побережья Малайзии, пишет Mirror.

По информации СМИ, шестеро рыбаков отправились в море на рыбную ловлю, но судно попало в сильный шторм и перевернулось. Вскоре после происшествия, двух членов экипажа удалось обнаружить всего за несколько часов, однако еще трое мужчин пропали в море.

Спустя четыре долгих дня поисков, экипаж спасательной команды обнаружил их, благодаря тому, что рыбаки находились в оранжевых ящиках. Как отмечают официальные источники, 1 человек до сих пор остается пропавшим без вести.

Спасатели, доставив рыбаков на вертолете в больницу, сообщили, что мужчины получили солнечные ожоги из-за долгого пребывания на открытом море в жаркую погоду. Пострадавшие находятся под пристальным наблюдением сотрудников Министерства здравоохранения Малайзии и их жизни ничего не угрожает.


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