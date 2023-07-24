Мнение: Жара и газ в Испании, пожары в Греции и обмелевший Дунай

1. В июне Россия стала крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Испанию (ссылка). Казалось бы, где мы, и где Испания, зачем испанцам наш газ, почему они не торопятся первыми стать в линейку лучших учеников США, отказавшихся от всего российского?



Дело, вероятно, в супержаркой погоде этим летом. Газ, энергия ведь нужны не только для отопления, но и для охлаждения, кондиционирования. А вопрос охлаждения для испанцев сейчас самый что ни на есть насущный (ссылка)

Испанцы делятся способами, как справиться с экстремальной жарой и сэкономить на электричестве.

Главное, по их мнению, — резко не понижать температуру в помещении, а ставить кондиционер на 24—25 °С ночью и спать без одеяла.

Также в ход идут зимние грелки, наполненные холодной водой, чаши со льдом напротив вентиляторов и открытые двери холодильника, так как он потребляет меньше электричества, чем кондиционер. На эту тему создали даже мем.

Более недели жители Испании изнывают от высоких температур. В некоторых городах столбики термометров поднялись до +44 °C. Американское космическое агентство заявило, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений.

Впрочем, Испания всегда отличалась завидным здравым смыслом: имперские гены не пропьёшь. К примеру, Испания была нейтральной во время Первой мировой войны. Во время Второй мировой испанцы тоже сохранили относительный нейтралитет, хоть Гитлер их в свой лагерь настойчиво приглашал. Я пишу «относительный», так как они всё же помогали Германскому Рейху. Помогали примерно в той же пропорции, в которой сейчас страны Евросоюза помогают духовным наследникам нацистов — то есть так, чтобы не довести дело до прямого столкновения с русскими.

2. На греческих островах из-за жары бушуют пожары, спецтехнику морем перебросить сложно, а бороться с огнём мешает горный рельеф. Раньше в таких случаях грекам помогала Россия, но теперь, когда Греция шлёт оружие воюющим против России боевикам, мы грекам, разумеется, помогать не можем (ссылка):



Пожары в Греции не потушить без российской помощи, заявил бывший министр обороны республики.

Панос Камменос в Twitter призвал «склонить голову». Он надеется, что Греции предоставят российские самолёты-амфибии Бе-200.

Пожары бушуют в стране уже несколько дней. Ситуацию осложняют рекордная жара и сильный ветер.

Из опасных районов острова Родос эвакуировали уже 30 тыс. человек.

Лично я полагаю, что грекам вообще нет смысла помогать, даже если они что-то нам пообещают. Во-первых, греки европейцы, то есть заведомо лжецы. Во-вторых, даже если греки свои обещания попытаются выполнить, на них просто прикрикнут из Вашингтона, и они тут же разорвут договор. Впрочем, и вредить грекам тоже не стоит — разве что в том случае, если это будет для России почти бесплатно. В отличие от зловредных финнов или поляков, греки участвуют в нынешней агрессии НАТО вынужденно, из-под палки.

3. Роковое стечение обстоятельств. Мало того, что зерновая сделка прекратила действие, и теперь Россия фактически запретила судоходство на северо-западе Чёрного моря, так ещё и резко обмелел Дунай. Зерно в Европу стало сложнее вывозить не только морем, но и по реке (ссылка):

Появилась новая проблема с вывозом пшеницы с Украины, сообщает Bloomberg. После выхода России из зерновой сделки поставки морским коридором стали невозможны, что вынуждает Киев отправлять грузы речным транспортом.

Киев уже использовал порты на Дунае, по которому пролегает граница между Украиной и Румынией, для поставок на мировые рынки. Однако из-за аномальной жары река обмелела: уровень воды в ней упал на 40 процентов ниже средних июльских показателей, отметили в румынском Управлении водного хозяйства. Из-за этого крупные суда приходится загружать не полностью или использовать для перевозок более мелкие лодки.

Для Украины поставки морем были основным экспортным маршрутом. С прекращением зерновой сделки ежемесячный экспортный потенциал страны сократится почти вдвое, с 7-8 до 4 миллионов тонн, заявил главный аналитик Agritel, подразделения сельскохозяйственной аналитики Argus Media Александр Мари.

Черноморская зерновая инициатива прекратила действие 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что возобновить соглашение удастся только при выполнении требований Москвы.

Напомню, кстати, что США планировали поставлять на Украину снаряды с обеднённым ураном. Если бы я покупал зерно на Украине, я бы, пожалуй, включил в договор пункт о полной проверке поставок счётчиками Гейгера.