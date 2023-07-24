Врач обвинил Эмбер Херд в госпитализации Джонни Деппа

Знаменитый американский актер, режиссер, продюсер и музыкант Джонни Депп прославился на весь мир благодаря десяткам успешных ролей. Особенно зрители полюбили звезду Голливуда за блистательный образ Капитана Джека Воробья в многосерийной саге “Пираты Карибского моря”.

Однако сегодня артист претерпевает не лучшие времена. Он все чаще оказывается в эпицентре скандалов. Кроме того, у 60-летней звезды кино начались серьезные проблемы с здоровьем.

Не так давно Джонни Депп появился на публике с травмой. В начале июля он вышел на сцену с музыкальной группой Hollywood Vampires и шокировал поклонников. Публика обратила внимание, насколько трудно передвигаться артисту.

Более того, голливудской звезде пришлось надеть ортопедическую обувь и вооружиться тростью. А на днях он вовсе потерял сознание в номере одной из гостиниц Будапешта. Актера экстренно доставили в больницу.

Телеканал “Царьград” сообщает, что накануне Джонни Депп вел себя неадекватно. Местные СМИ не исключают, что он мог смешать алкогольные напитки и запрещение вещества. Однако нарколог Василий Шуров

обвинил Эмбер Херд в госпитализации звезды.

В интервью Пятому каналу, он подчеркнул, что “абьюзерша” могла довести бывшего мужа до тяжелого психологического состояния. “[Джонни Депп] часто подпадает под влияние женщин”, – отметил эксперт.