 

Не играет роли количество песен: Лолита назвала критерии успешного выступления

24.07.2023, 19:40, Разное
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Активная карьера Лолиты Милявской насчитывает не один десяток лет. За это внушительное время артистка не только заматерела, но и достигла высокого уровня в профессиональной деятельности.

В ходе интервью в рамках VK Fest 2023 в беседе с журналистами певица рассказала, без чего не может обойтись ни одно успешное выступление. По мнению Милявской, совершенно неважно, сколько песен артист будет исполнять на сцене — одну, двадцать или весь сольный концерт. Самое главное — это нервничать.

Лолита отметила, что если не испытывать переживания из-за того, как пройдет выступление, многое может пойти не по плану. Есть огромный риск с треском провалиться и разочаровать публику.

“Выступления ничем не отличаются, так же нервничаешь, хоть на одну песню, хоть на двадцать, хоть на сольник. Если не нервничаешь перед выступлением, значит, что-то не так. Значит, во-первых, не пойдет, просто не пойдет, и ты можешь уйти под стук собственных копыт. Поэтому я нервничаю всегда и молюсь”, — цитирует звезду Пятый канал.


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