 

В автошколах введут «Разговоры о важном»

24.07.2023, 19:33, Разное
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В дополнение к регулярным курсам автошколы обяжут проводить «Разговоры о важном» – курс, на котором рассказывают об актуальной политической обстановке в стране и мире, целях внешней и внутренней политики Российской Федерации, противниках нашего государства на международной арене и внутри страны, а также способах их выявления и нейтрализации.

Проект постановления правительства «О лицензировании образовательной деятельности» даст Рособрнадзору и органам исполнительной власти в регионах лишать автошколы лицензии в случае, если они не будут проводить политинформацию.

Изменения должны вступить в силу с осени 2023 года. Первоначально в автошколах планируют использовать курс, разработанный для школ, поэтому желающим получить водительские права придётся готовиться не только к обычным урокам, но также к хоровому пению гимна и рисованию патриотических рисунков фломастерами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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