 

Франция обвинила Россию в срыве договора G20 по ископаемому топливу

24.07.2023, 19:30, Новости дня
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Министры энергетики стран «Большой двадцатки» не согласовали совместное заявление о поэтапном отказе от ископаемого топлива по итогам встречи в Индии, пишет 20 minutes. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше возложила основную вину за неудовлетворительные итоги саммита на Россию.


AP

В воскресенье Франция обвинила Россию в том, что на саммите «Большой двадцатки» в Индии министры энергетики не смогли договориться о сроках поэтапного отказа от ископаемого топлива, пишет 20 minutes. В итоговом заявлении, опубликованном накануне, говорится о разногласиях между странами по использованию нефти и газа, а уголь даже не упоминается, хотя он вносит значительный вклад в глобальное потепление.

«Я глубоко сожалею, что по итогам этой встречи не было принято совместного заявления, главным образом из-за России», — подчеркнула в воскресенье министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше. Она напомнила, что Франция входит в коалицию 18 стран, которые требуют «срочного отказа от ископаемого топлива» и сокращения парниковых газов после 2025 году, потому что «человечество больше не может себе позволить ждать».

Французский министр также считает, что необходимо «усилить информирование и мобилизацию» в преддверии 28-ой Конференции ООН по климату (COP28). Как напоминает 20 minutes, этим летом температуры по всему миру бьют рекорды, что приводит к жаре, наводнениям и пожарам.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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