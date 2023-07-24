«Поездки в Крым — это жизнь…»

Как очередной подрыв Керченского моста сказался на туристическом сезоне — и как принимает новые перспективы население полуострова.

«Дорога из Ростовской области в Крым абсолютно нормальная. Она отремонтирована и сейчас очень хорошего уровня и качества. Я не ездил пока по ней. Но я знаю, что качество очень высокое. По всей видимости, многим придется ездить по этому транспортному коридору», — пояснил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в комментарии изданию Daily Storm.

Цеков обратил внимание, что и прежде «по безопасности там нормально все было» и «ничего такого» на этого дороге не происходило. «Но понятно, что сейчас наши, так сказать, братья, которые уже заблудились во всем, террористы, — они будут пытаться и там что-то устраивать. Но это нас все равно не остановит от поездок в Крым и из Крыма. Это жизнь. От этого никуда не денешься!» — заключил российский сенатор (стилистика сохранена).

Власти региона страстно уверяли россиян в том, что ехать в Крым безопасно, еще после первого подрыва Керченского моста 8 октября 2022 года.

Тогда из-за взрыва погибли судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, еще один гражданин и семейная пара, которые ехали на дачу отмечать день рождения, но оказались слишком близко к грузовику, взорвавшемуся на мосту.

— Сезон так или иначе глобальным не будет, у нас есть ограничения в транспортной логистике: аэропорт не работает, а поездами мы максимум 1,5 млн перевезем туристов, автомобильным транспортом, конечно, люди едут, — рассказывал 8 июня 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Крым 24». — Но мы понимаем, что из-за той информационной повестки, которая сейчас существует, многие просто опасаются. Поэтому мы сезон в этом году проведем в урезанном варианте. Но хочу заверить, что в Крыму туристам ничего не угрожает.

Впрочем, прогнозы Аксенова, особенно в части безопасности, далеко не всегда оправдывались.

— Федеральной службой безопасности, которая отвечает за безопасность на мосту, предпринимаются максимальные меры, чтобы не дать возможность провести что-либо крупное, что может нанести ущерб, — пояснил он 9 июня, успокаивая потенциальных туристов.

Родители 14-летней Ангелины Кулик из города Новый Оскол в Белгородской области, по всей видимости, поверили подобным заверениям. И теперь девочка осталась сиротой.

В ночь на 17 июля в машине, на которой она с семьей ехала отдыхать в Судак, от взрыва погибли ее мать и отец. Ангелина находится в больнице с травмами средней тяжести. У моста повреждено два пролета. Власти уверяют, что починят их уже осенью, но поезда уже запустили.

Правила безопасного туризма в условиях СВО

Сергей Аксенов, а затем и остальные представители республиканской власти сразу после «чрезвычайного происшествия» (так изначально назвали второй подрыв Крымского моста, лишь позже Следком признал его терактом) придумали для туристов еще один «безопасный» маршрут, по которому можно выезжать и заезжать на полуостров — через «новые территории».

Там созданы все условия для экстремального туризма: и минные поля, и военное положение, и диверсии, и регулярные прилеты, о которых сообщают российские СМИ. Ради такого дела в ДНР, а также на подконтрольных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей даже комендантский час отменили, хотя и призывают туристов не ездить ночью. На несколько дней на границе Крыма и Херсонской области пограничники отменили паспортный контроль из-за многокилометровых очередей, в которые выстроились желающие покинуть полуостров после подрыва моста. Пропагандисты снова и снова пересказывают правила проезда по «безопасному пути» из Крыма по материку.

Эти правила проезда опубликовал в своем Telegram-канале и экс-депутат Верховной рады Олег Царев, который после аннексии Крыма покинул Украину и сейчас выступает в российских пропагандистских политических шоу. Вот несколько пунктов из этого списка:

ПРАВИЛА ПРОЕЗДА

«Помните, что вы въезжаете в регионы, на севере которых идут боевые действия, в самих регионах введен режим военного положения.

Не останавливайтесь, по возможности, в необорудованных для этого местах. Останавливайтесь на заправках и в городах.

По пути вы будете встречать военные посты. Делайте все, что говорят военнослужащие. Не хамите, не «качайте права». Максимум вас попросят предъявить документы и показать вещи.

Пропускайте военных и машины с символикой V и Z.

Не заходите в поля и леса. Не фотографируйте технику и солдат русской армии.

Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО все строится на взаимном уважении и терпении».

Прочувствовали отпускное настроение?

Перспективы печальные

В Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) поначалу уверяли, что пока нет оснований говорить о массовой аннуляции туров в Крым. По оценкам экспертов, спрос на данное направление будет зависеть от темпов и сроков восстановления автомобильного движения по Крымскому мосту. Хотя в ассоциации признают, что после отмены авиарейсов в 2022 году основной турпоток в регион формируют именно автотуристы: на их долю приходится до 70–80% всех заездов.

«Участники туристического рынка сомневаются, что автотуристы поедут в Крым по северному маршруту — через новые территории. Во-первых, это долгий путь — при выезде из Ростова-на-Дону дорога в объезд занимает без учета досмотра не менее восьми часов (порядка 800 км). — Сообщается на сайте ассоциации. — Во-вторых, есть и технические сложности: на новых территориях нет покрытия основных федеральных мобильных операторов, а значит, не работают автомобильные навигаторы».

Через несколько дней президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский призвал признать очевидное:

перспективы для туротрасли Крыма после взрыва моста достаточно печальные, и на поддержку отрасли придется просить из бюджета дополнительные средства.

— Если говорить о Крыме, то там ситуация следующая: старт сезона был нерадостный, загрузка в среднем была на уровне 20–30%. С наступлением июля на полуостров пошел турпоток, и ситуация улучшилась, — говорит Илья Уманский. — После ЧП на Крымском мосту турпоток начал восстанавливаться, аннуляции остановились, а туроператоры наблюдают возврат туристов с просьбой восстановить бронирования. Но новые бронирования не вернулись к показателям до этой ситуации. Стоит признать, что трагедия будет иметь свои негативные проявления на и так не очень успешном турсезоне Крыма.

Загрузка курортов на востоке полуострова лучше, туда направляется большой трафик автотуристов. Традиционно высокая популярность у южного берега Крыма, а вот запад испытывает трудности.

— Уже ясно, что ближе к осени нам нужно будет ставить вопрос о поддержке отрасли Крыма. Потому что зависимость полуострова и его жителей от туризма очень высокая. И такого рода сезон прокормит их летом, но не прокормит в ближайшую зиму, — пояснил президент РСТ.

В прошлом году турпоток в Крым составил 6,3 млн человек, в этом году, как ожидается, он снизится на 20-30%.

— Туристы в Крыму есть даже практически на прошлогоднем уровне, — отмечает в разговоре с «Новой» на условиях анонимности работник экскурсионного агентства. — Очень многие приезжают на своих машинах либо в аренду берут. Экскурсии по достопримечательностям Крыма хуже, чем в предыдущие годы заказывают, средненько. Много приехало донецких, луганских, херсонских и запорожских туристов по сравнению с прошлым годом. Едут из Питера, Москвы, с Урала, из Владивостока, с северов. Некоторые пляжи забиты.

«Когда все это завершится»

Сразу после взрыва моста губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «всеми видами топлива город обеспечен в полном объеме, месячный запас у нас есть». Также он пообещал контроль за тем, чтобы не повышались цены на продукты и товары первой необходимости. По его словам, все необходимые товары на полуостров будут уже доставляться по новым территориям.

Но что-то пошло не так:

уже 18 июля жители города стали жаловаться в соцсетях на повышение цен. В местных пабликах также появились сообщения о том, что на заправках перестали отпускать бензин.

— Часть жителей жалуются, что на одной из сетей АЗС отказывают в заправке 95-м и 92-м бензином, ссылаясь на «резерв», который отпускают по талонам или топливным картам. На данный момент дефицита топлива в городе нет, — заверил губернатор на личных страницах в соцсетях и уточнил: — Есть небольшие задержки с поставкой 92-го бензина. У сетей АЗС действительно есть обязательства, они должны выполнять контракты. Поэтому на каких-то заправках возникают ситуации с резервированием топлива для предприятий, отвечающих, в том числе, и за жизнедеятельность города. Как только появляется топливо, то его начинают отпускать.

Впрочем, местные жители все изменения в привычном укладе принимают уже с кротким смирением.

— На взрыв моста реагируют без истерик, все уже привыкли, — поделилась с «Новой» местная жительница Екатерина Смирнова. — Мы живем в Казачке, 19 июля там несколько раз бабахало — в телеграме писали потом, что это то ли ракеты запускали по Украине, то ли или учения были. Там военные постоянно учения свои проводят. Но пляжи вроде полные. Это и наши, местные, и приезжие отдыхающие. Были в Каче на пляже, а там постоянно вертолеты так низко над пляжем летают! Неприятно.

— Если в октябре прошлого года после взрыва моста была паника, народ побежал все скупать по магазинам, то сейчас даже малейшего намека на это не было, — сказал «Новой» житель Керчи Александр Иванов. — Дефицита топлива нет, продуктов тоже, мясо, рыба — все на прилавках лежит. Пробок рядом с автостанциями тоже не было.

Туристов — как не было, так и нет. Отдыхали недавно в Коктебеле — все отели почти пустые. И если до взрыва люди ехали на машинах, были 13-километровые пробки, было какое-то количество машин с питерскими, московскими номерами, то теперь уже пробки собираться перестали. Никто не хочет к нам ехать.

Оно и не удивительно: постоянно в новостях — то склад боеприпасов взорвался, то прилет. А местные ждут, когда это все уже завершится.

Евгений Яковлев

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