Эксперт назвал неявные причины, по которым может быть трудно выспаться ночью

Отключение всех гаджетов за два часа до сна может помочь в соблюдении гигиены сна, но идеальный ночной отдых зависит от других, не менее важных факторов. Гигиена сна — это поведенческая и экологическая практика, разработанная в конце 1970-х годов для борьбы с легкой и умеренной бессонницей. Однако, помимо очевидных мер, таких как обеспечение темноты в спальне и употребления ромашкового чая перед сном, существуют и менее известные факторы, которые могут мешать качественному отдыху.

Клэр Барнс, технический консультант компании Bio-Kult, заявила, что некоторые люди сами себе могут портить сон. Один из таких факторов — матрас. Мало кто задумывается над тем, из чего именно он сделан, но именно этот элемент может оказывать влияние на качество сна. Матрасы могут выделять незначительное количество газообразных химических веществ, называемых летучими органическими соединениями (ЛОС). Особенно это касается изделий из полиуретана и других химических веществ, используемых в антипиренах и пластмассах. Исследования на мышах показали, что некоторые матрасы могут вызывать проблемы с дыханием у этих грызунов, тогда как произведенные из органического хлопка, напротив, оказывались более благоприятными для дыхания.

Еще одним неожиданным фактором, влияющим на качество сна, является микрофлора кишечника. Согласно последним данным, микробы, населяющие пищеварительный тракт, оказывают влияние на сон. Точные механизмы этого взаимодействия пока не полностью поняты, но исследования указывают на связь между составом микрофлоры кишечника и качеством отдыха.

Таким образом, чтобы достичь качественного сна, помимо распространенных рекомендаций, стоит обратить внимание на матрас и позаботиться о здоровье кишечной микрофлоры. Эти неожиданные факторы могут оказаться ключевыми в достижении глубокого и восстанавливающего ночного отдыха.