 

Владимир Путин подписал закон о запрете медицинских вмешательств по смене пола

24.07.2023, 19:18, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

Основной целью закона является сохранение традиционных семейных ценностей. В соответствии с ним, если один из супругов сменил пол, брак между ними будет аннулирован. Кроме того, лицам, прошедшим процедуру смены пола, запрещено будет усыновление детей. Однако, стоит отметить, что на тех, кто уже сменил пол до дня вступления закона в силу, эти нормы не будут распространяться.

Закон о запрете медицинских вмешательств для смены пола стал одним из важных шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве России. Тем не менее проблема равенства и гендерных прав остается актуальной и вызывает споры как на международном уровне, так и внутри страны.


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