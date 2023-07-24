Мнение: Почему Лукашенко не крестился?

Путину с Лукашенко, видимо, комфортно.

Никак не могут наговориться и расстаться. Вчера попали под отборную любовь народа, с людьми общались, с молодоженами сфотографировались.

Сегодня побывали на острове Валаам, посетили Спасо-Преображенский мужской монастырь , поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители.

Интересное видео.

Президент России Владимир Путин у мощей все крестился и крестился. А вот Александр Лукашенко креститься не стал. Интересно, почему? Потому что атеист? Безбожник?

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