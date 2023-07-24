Мнение: Права на электросамокаты, гаджеты для домашних животных и шринкфляция в России

1. Модные ныне колёсные гаджеты по мощности и скорости зачастую не сильно отличаются от мотоциклов, прописанных в ПДД. Неудивительно, что их уже начали признавать в качестве транспортных средств (ссылка) и вносить в ПДД (ссылка). Теперь обсуждается следующий шаг, начало выдачи прав на управление самокатами и подобным (ссылка):



Электросамокаты, моноколёса и гироскутеры хотят приравнять к мопедам. Тогда для их управления потребуются права категории М.

Соответствующие рекомендации Общественная палата сегодня обсудит с экспертами, чтобы потом направить их органам власти, пишет «Парламентская газета».

Согласно инициативе, для получения прав необходимо будет пройти медкомиссию, отучиться в автошколе и сдать экзамен в ГИБДД. Управлять средствами индивидуальной мобильности можно будет с 16 лет.

Проблема с СИМ действительно актуальна, аварийность на тротуарах и пешеходных переходах растёт, отметила в беседе с RT президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Она добавила, что школы готовы учить желающих, а вот будет это категория М или какая-то отдельная, определят законодатели.

В партии ЛДПР хотят пойти ещё дальше, а именно навесить на электросамокаты и остальные СИМ обязательные номерные знаки (ссылка).

Считайте меня ретроградом, но, на мой взгляд, и это полумеры. Если я буду когда-нибудь проектировать идеальный город (что навряд ли), там не будет места ни для самокатов, ни для велосипедов. На тротуаре — пешеходы. На проезжей части — машины и автобусы. Остальные виды транспорта — за город или в парк.

2. Цифровизация изменила жизнь не только людей, но и домашних питомцев (ссылка):



В России стали активнее скупать умные гаджеты для домашних животных. За год спрос на них вырос в 1,5 раза, пишут «Известия».

Речь идет об умных поилках и кормушках, управляемых дистанционно, триммерах, ковриках с подогревом и трекерах для определения местоположения домашних питомцев. Причина, как считают эксперты, в росте общего интереса людей к технологиям умного дома и, как следствие, к таким гаджетам для животных.

Кроме этого, в 2,4 раза увеличился спрос на автоматические поилки и кормушки, которые позволяют с нужной частотой кормить питомцев. По словам экспертов, на 48 процентов вырос интерес россиян к умным автопоилкам для животных с вместительным резервуарам, которые удобно использовать в дороге.

Примерно на 50 процентов в целом за год вырос и весь рынок гаджетов для домашних питомцев. Интерес связан с новизной и оригинальностью гаджетов.

Лично я, перепробовав несколько маленьких гаджетов, оставил у себя для Теслы только коврик с подогревом — и тот мне пришлось собирать из частей, так как все стандартные коврики с подогревом были откровенно дурны. Автокормушка оказалась неудобной. Автопоилка оказалась совсем дурной, так как в итоге выяснилось, что в широких устойчивых чашках вода чище, а мыть их быстрее.

Что реально облегчает жизнь, так это котоунитаз. Но с ним не всё так просто: регулярно приходится его или обслуживать, или чинить. С технической точки зрения у израильтян всё неплохо, снимаю шляпу перед еврейской инженерной мыслью. А вот с точки зрения удобства пользователя прибор ещё надо улучшать и улучшать.

3. Депутаты обнаружили в магазинах шринкфляцию (ссылка):

О массовой шринкфляции (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) в столичных магазинах заявил вице-спикер Госдумы, депутат Борис Чернышов. По его словам, об этом свидетельствуют результаты закупки молочной продукции в 122 магазинах Москвы, передает РИА Новости.

Известно, что массовые анонимные рейды по магазинам столицы проводились с 1 по 18 июля. Выяснилось, что 87 процентов товаров в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом сама упаковка визуально ничем не отличается от других производителей, которые заливают в свои тары полный литр молока.

Оказалось, что в 97 процентах случаев гречка, рис, пшено и овсяные хлопья были расфасованы в пакеты по 450 и 900 граммов вместо обычных 500 граммов и одного килограмма. Вес и объем продукции были указаны несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой, отметил Чернышов.

А ведь решение проблемы давно известно и находится как раз в руках депутатов. Достаточно законодательно утвердить для упаковок строгую линейку размеров — допустим, поллитра, литр и ноль семьдесят пять. Хочешь сделать нестандартную бутыль? Нет проблем, пиши на этикетке (не менее 50% площади, крупным шрифтом) предупреждение: «внимание, объём 0,9 литра». Не хочешь портить креативный дизайн этикетки? Нет проблем, вешай на горло бутыли некхенгер огромных размеров с тем же предупреждением. Покупатель купит, снимет некхенгер и будет любоваться стильным дизайном.

Более конкретно, я бы предложил взять за основу знаменитую евродирективу 75/106/EEC от 19 декабря 1974, её можно вот прямо в отличный закон сконвертировать — там уже и формулы есть, и линейки, и правила учёта погрешностей. К примеру, шкалу объёмов для молока там предлагают такую (ссылка, страница 12):

— 100 мл

— 200 мл

— 250 мл

— 500 мл

— 750 мл

— 1 литр

— 2 литра

— 3 литра

— 4 литра

Мне кажется, лучшего и придумать нельзя.