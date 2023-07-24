Мнение: О поисках виноватых… К чему Зеленскому теперь готовиться?

По наблюдению, идущему от римского историка Корнелия Тацита, «у победы тысяча отцов, а поражение обычно сирота». Актуально именно сейчас. Нет, #Украина пока не потерпела поражения, и «контр» наступление на востоке ещё продолжается ценой каждодневного размена сотен жизней на метры чернозёма. Но уже понятно, что многонедельное «сражение за Пятихатки» взамен стремительного прорыва к Азовскому морю — совсем не то, чего ждали от ВСУ в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне.

А значит, пора искать ответы на неприятные вопросы — «Кто виноват?» и «Что делать?».

Насчёт второго уже есть идея нового плана, который изложил украинский министр обороны Алексей Резников. В двух словах это — «повторить через год». Теперь с F-16 и, быть может, с ATACMS. Но к этому не приступить, пока не разобрались с первым.

И такие разборки уже начались.

Украинский президент Владимир Зеленский аккуратно намекнул, что западные союзники немного затянули с поставками необходимых вооружений, и потому начать «контрнаступ» удалось намного позже, чем рассчитывал Киев. А за это время российские войска «успели заминировать нужную [им] территорию и возвести оборонительные рубежи». Впрочем, он пообещал встревоженным партнёрам, что операция вот-вот «наберёт обороты». В российском Минобороны тоже считают, что ВСУ будут продолжать попытки контрнаступления до конца августа, потом будет небольшой перерыв. Об этом заявил командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв. Он также выдвинул предположение, что «в зиму ВСУ сильно такого ничего не достигнут, ну, а к весне… это всё закончится».

Ещё интереснее выводы влиятельного американского издания Wall Street Journal. Главный из них — когда #Украина только приступала к своему крупному контрнаступлению этой весной, военачальники на Западе уже знали, что украинские войска не обладают ни требуемой подготовкой, ни достаточным арсеналом вооружений — от снарядов до боевых самолётов, — необходимых для того, чтобы потеснить российские силы с укреплённых позиций. Однако они надеялись, что отвага и решимость украинцев всё же позволят им взять верх.

Хм… А ведь ещё несколько месяцев назад высокопоставленные чины американской военной администрации на голубом глазу уверяли, что #Украина получила всё необходимое для успешного проведения контрнаступления. «Речь не только об оружии, но также и об обучении, — отмечал тогда госсекретарь #США Энтони Блинкен. — Очень важно, разумеется, чтобы у них были верные планы, чтобы достичь успеха. По моей оценке, у них есть всё необходимое по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными». А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не менее решительно заявлял, мол, «Запад полностью уверен в том, что передал Украине все вооружения, которые ей нужны для контрнаступления».

Теперь, получается, благородные западные джентльмены банально врали украинцам и миру?

Какая неожиданность…

С другой стороны… А разве благородные западные джентльмены могут оказаться виноватыми в том, что снабжаемые, инструктируемые и практически руководимые ими туземные войска «не смогли»?

Нет, и ещё раз нет.

Конечно же, вину за неудачу нужно возложить на местную военную и гражданскую администрацию, чьи представители неумелы и вороваты. Осторожные намёки уже делаются…

То есть, Владимиру Зеленскому — приготовиться?

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