Бывший муж, второй брак и рождение сына: как живет сейчас экс-солистка группы Reflex Женя Малахова

Женя Малахова сделала карьеру от певицы до актрисы. Во многом этакой смене деятельности поспособствовали изменения в личной жизни. Сейчас артистку все реже можно увидеть на экране, но на это у нее есть веская причина. Какая, узнаете из сегодняшней статьи.

Долгожданное событие

Женя Малахова была солисткой группы Reflex в начале нулевых, но ее карьера круто изменилась после того, как она вышла замуж за известного режиссера Рената Давлетьярова. Именитый муж стал снимать избранницу в своих фильмах. Например, певицу можно было увидеть в картине «А зори здесь тихие…».

Пять лет продлился этот брак. Звезды развелись в 2019 году. Малахова после этого начала держать подробности личной жизни в тайне. Долгое время она не желала рассекречивать имени нового избранника.

И только когда артистка убедилась в том, что жених является достойным, она представила его широкой аудитории. Избранником звезды оказался предприниматель Андрей Тарасов. Вместе с ним и его родителями Малахова посетила Большой театр.

Новый избранник звезды не является публичной персоной и не принадлежит к миру шоу-бизнеса.

В феврале 2022 года в семье произошло долгожданное событие. Певица и актриса впервые стала мамой, родила сына.

Теперь знаменитость наслаждается материнством, потому редко появляется на публике.