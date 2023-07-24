 

Врач Андреева рассказала, что лучше помогает при артрозе

24.07.2023, 16:40, Разное
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При артрозе суставной хрящ подвергается деградации до такой степени, что защитной слой между костями часто стирается, вызывая боль, которая особенно усиливается в холодное время года. Зимний метаболизм работает медленнее, а синовиальная жидкость становится менее эластичной, что лишь усиливает дискомфорт у больных артрозом.

«Тепло не оказывает непосредственного воздействия на воспаленные суставы, оно лишь согревает окружающие мышцы. При артрозе всегда необходимо охлаждать острое воспаление, а тепло использовать лишь косвенно», — подчеркивает врач-терапевт Ирина Андреева.

Таким образом, эффективность охлаждения или согревания при артрозе зависит от наличия воспаления в пораженных суставах. Тепло способствует циркуляции крови и обеспечивает питание разрушающегося суставного хряща. Однако, если имеется воспаление, тепло лишь усугубит ситуацию.

Зимой стоит одевать теплые перчатки и носки, которые помогут при артрозе, предотвращая напряжение окружающих мышц. В случае сомнений относительно наличия воспаления, лучше не использовать прямое воздействие тепла на суставы. Вместо этого рекомендуется разогреть мышцы выше и ниже его, способствуя их расслаблению.

Существуют специальные повязки с охлаждающими подушечками, предназначенные для коленных суставов, а также охлаждающие гели, которые успешно снижают боль и воспаление. Но важно не переохлаждать пораженные участки.

Таким образом, правильный выбор между охлаждением и согреванием при артрозе зависят от конкретной ситуации и наличия воспаления. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать наиболее подходящий метод облегчения боли и дискомфорта, связанных с артрозом.


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