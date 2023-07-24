Поделки из помпонов своими руками: забавные идеи для детей

Помпоны являются универсальным и интересным материалом для создания самых различных поделок своими руками. Этот материал может стать основным в изделии ручной работы или просто декоративным акцентом.

Поделки из помпонов может даже сделать ребенок сам. Они простые в исполнении, но при этом получаются довольно оригинальные поделки. Кроме того, можно посмотреть бонусное видео, в котором представлено еще несколько интересных вариантов поделок.

Цветы

Яркие и неувядающие цветы из помпонов украсят дом или порадуют близких. Поэтому их можно использовать в виде оригинального презента.

Для этого нужно взять проволоку, приклеить на нее помпон. Затем приклеить на него 5-7 помпонов по кругу. Для изготовления такой поделки стоит выбирать помпоны разных цветов. Это позволит сделать изделие более интересным, ярким и оригинальным.

Для стебля можно взять тонкую ветку или деревянную палочку от мороженого. На подготовленную сухую ветку нужно наклеить яркие маленькие помпоны в виде цветочка. В серединку приклеить глазки и сделать улыбку. Поставить цветочек в кубик из пенопласта, обернутый фетром. Такие поделки помогут красиво дополнить интерьер.

Украшения

Можно легко сделать модные и красочные украшения для детей, используя помпоны разных размеров и цветов.

Нужно просто нанизать помпоны на леску и прикрепить их к подходящей основе для браслетов, ожерелий и серег. Можно дополнительно декорировать все это небольшими бантиками.

Шпильки и повязки на голову

Можно украсить обычные заколки или повязки помпонами, чтобы придать им яркости и оригинальности. Эта маленькая деталь освежит любой привычный аксессуар.

Для этого нужно просто сделать декоративные элементы в виде разных цветов и прикрепить их к обручу или заколкам при помощи клеевого пистолета. При желании можно добавить дополнительные декоративные элементы.

Коврик

Из помпонов можно сделать красивый пушистый коврик для ног. За основу можно взять старый напольный коврик или вырезать любую форму из ткани или флизелина. Подготовить помпоны разных цветов и размеров, затем приклеить или пришить к основе в произвольном порядке.

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В итоге получается не только мягкое и удобное, но и очень яркое изделие. Оно легко может стать украшением совершенно любого дома.

Гирлянда

Из помпонов можно сделать очаровательную гирлянду для праздничного мероприятия. Он отлично подходит для детских праздников или дней рождений, чтобы украсить комнату.

Кроме того, такую яркую и красочную гирлянду можно использовать в качестве декоративного элемента для елки. Для этого нужно просто взять толстый жгут и пришить к нему или же приклеить помпоны разных цветов и размеров.

Животные

Используйте помпоны, чтобы создать красочных и милых животных. Для этого нужно вырезать из картона шаблоны туловища и головы, а затем приклеить к ним помпоны в качестве шерсти и декора.

Интересными вариантами такого изделия станет яркая разноцветная гусеница или же милый барашек. Они выглядят просто фантастически.

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Подушки или покрывала

Помпоны могут стать отличным декоративным элементом для украшения подушек или же покрывала. Такое изделие может стать также хорошим и необычным подарком.

Нужно просто пришить яркие и разноцветные помпоны разного размера на обычные подушки или покрывала для уютного и стильного дизайна.

При желании можно выбрать более крупные однотонные помпоны приглушенных тонов. Это поможет сделать изделие более элегантным.

Все эти поделки очень простые в исполнении и могут стать отличным вариантом занятия для детей во время школьных каникул.

А вот, как и было обещано, бонусное видео изготовления различных интересных поделок.