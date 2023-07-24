Топы и платья с бретельками на шее для модного отпуска

Топы и платья с бретельками на шее выглядят просто превосходно и отлично подходят для повседневной носки или для отпуска. Они хорошо сочетаются вместе с другими нарядами и обувью. Вот несколько отличных вариантов нарядов, которые стоит добавить в повседневный образ.

Простой и непринужденный наряд

Отлично смотрится платье, выполненное в цветах, напоминающих закат на пляже. Плавный силуэт хорошо подходит для любой фигуры.

Можно комбинировать такой наряд вместе с красивыми аксессуарами.

Платье длины миди

Во время путешествия такой наряд станет отличным вариантом. Его можно использовать как просто для повседневной носки, так и для вечернего выхода. Все зависит от обуви и аксессуаров.

Белый топ

Красивый белый топ выглядит просто потрясающе и может стать очень хорошей альтернативой блузе. Хорошо смотрится с джинсами или же брюками.

Яркие цвета

Платье с бретелькой на шее, выполненное в ярких тонах, помогает сделать образ более интересным и притягательным. Это хорошее решение для пляжного отдыха или же ужина с друзьями.

Оригинальный штрих

Можно преобразить свой образ и выглядеть стильно при помощи топа с запахом и бахромой, выполненным в стиле бохо. Идеально смотрится такой наряд вместе с такими же штанами и босоножками.

С цветочными принтами

Это платье является отличным выбором, если хочется создать романтический образ. Это универсальный вариант, который выглядит привлекательно и роскошно.

Платье с перекрещенными бретелями

Это очень красивое и стильное платье, которое поможет придать образу привлекательный вид. Хорошо смотрится в сочетании с простыми сандалиями.

Льняной топ

Лен идеально подходит для создания летнего образа, так как в таком наряде можно чувствовать себя максимально комфортно. Можно сочетать со штанами, выполненными из такого же материала.

Джинсовый топ

Топы из денима в последнее время являются самым настоящим трендом. Его можно красиво сочетать с длинной юбкой или штанами.

Шелковое платье

Этот наряд помогает сделать образ красивым и элегантным. С открытой спиной и бретельками, такое платье хорошо подойдет для вечернего выхода.

С принтом

Длинное повседневное платье с принтом горох является довольно неплохим выбором. На лето лучше всего выбирать наряд, выполненный в мягких пастельных тонах.