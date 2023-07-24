Скандалы: Спортсменка и инфоцыганка

Как Исинбаева раскручивала свои курсы личностного роста

В последние годы в России случился настоящий бум на рынке так называемого инфобизнеса. Оказалось, разнообразные тренеры личностного роста типа Елены Блиновской, Аяза Шамсутдинова, Лерчек и прочих зарабатывали миллиарды рублей на обещаниях привести свою аудиторию к успеху и богатству. Перспективы обогатиться на марафонах привлекли в индустрию огромное количество блогеров и звёзд поп-сцены.

На этой волне в октябре 2021 года Исинбаева также решила подзаработать на продажах тренингов личностного роста. Баннеры с уже знакомыми участникам подобных курсов слоганами «Мотивация. Трансформация. Повышение самооценки» появились на нескольких новых страницах спортсменки в соцсетях, которые она завела специально под коучинг. А через пару месяцев — в декабре — провела первый публичный тренинг с многообещающим названием «Небо — твой лимит».

Прыгунья призналась подписчикам, что до этой затеи всю жизнь якобы жила по плану, написанному для неё тренерами, и была неуверенным в себе человеком. А вот, мол, самостоятельно написанный тренинг доказал ей, что она способна действовать самостоятельно.

— Так как я человек амбициозный и цели у меня, идущие высоко за пределы мировых рекордов, мысленно готовлюсь к следующему выступлению, но уже на новом уровне! — написала о себе в соцсетях Исинбаева.

Впрочем, аудитории тренинг от олимпийской чемпионки, похоже, как-то не зашёл. Информации о новых проведённых мероприятиях от Исинбаевой больше не было.

Кто состоит в МОК и сколько организация зарабатывает

Долгие годы Елена Исинбаева боролась за статус члена Международного олимпийского комитета и, возможно, именно ради него сейчас пожертвовала своей российской карьерой и жизнью на Родине. Теперь ей предстоит узнать, получит ли она за свой демарш что-то взамен.

Пишут, чиновники МОК имеют хорошую зарплату и множество привилегий, летают на мероприятия бизнес-классом или даже первым, если полёты дальние. В командировках их селят в пятизвёздочные отели, предоставляют персональный автомобиль с водителем и сопровождающим, а суточные спортивных чиновников в поездках якобы достигают 400 долларов.

Известно, что в последние годы МОК в основном зарабатывал продажей прав на трансляцию Олимпийских игр телекомпаниями разных стран. В 2016 году доля доходов от неё составила 73% от всего заработка организации. Кроме этого, она живёт за счёт спонсоров, продажи билетов на соревнования и оформления различных спортивных лицензий. В том году, например, МОК заработал 5,7 млрд долларов.

При этом сама организация не такая и большая: в этом году в списках МОК 99 действующих членов, 43 почётных члена (на которых также распространяются все привилегии комитета) и один член почёта — бывший госсекретарь США, дипломат и эксперт по международным делам Генри Киссинджер. Россиян среди них всего двое: президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева.

Взлёт и падение Исинбаевой в России

В России максимальное внимание со стороны российского руководства, и, соответственно, расцвет общественной и деловой деятельности Исинбаевой пришёлся на вторую половину прошлого десятилетия. Тогда прыгунья получила воинское звание майора Вооружённых сил РФ, ей доверили контроль над 4,3 млрд рублей, собиравшихся на строительство Главного храма ВС РФ в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот», она осваивала десятки миллионов через собственный Благотворительный фонд Елены Исинбаевой.

Впрочем, судя по данным СПАРК, к концу десятых годов денежный поток значительно ослабел и спортсменка вышла из числа учредителей своих фондов. Не исключено, что это могло быть связано с её всё большей вовлечённостью в светскую и деловую жизнь в Монако и Швейцарии.

Почему Исинбаева отреклась от России и её армии

Напротив, в Европе до начала специальной военной операции у спортсменки дела спорились всё лучше благодаря близкой дружбе с одним из влиятельных спортивных функционеров — советником князя Монако Альбера II Жоэлем Бузу. Он неоднократно приезжал в Волгоград, Исинбаева приглашала его на свои спортивные мероприятия, проводила экскурсии по городу, а он её познакомил со своим начальником-князем.

В августе 2015 года Исинбаева и Бузу стали партнёрами по табачному бизнесу в Швейцарии, год спустя спортсменку избрали в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета, влиятельным членом которого с 1985 года является Альбер II.

Все великие спортивные свершения Исинбаевой закончились ещё в 2013 году, и вряд ли она когда-либо порадует своих поклонников новыми рекордами: сейчас прыгунье уже 41 год, плюс она мама двоих детей: в большой спорт с таким бэкграундом вернуться практически нереально.

Бизнеса в России сейчас у неё нет (если не считать сдачу в аренду своих пустующих квартир и нежилого помещения в Волгограде), с коучингом в итоге так и не сложилось.

Поэтому МОК — сейчас, похоже, для неё единственный шанс сохранить узнаваемость в медиа (судя по многочисленным тематическим постам Исинбаевой в соцсетях, для неё это очень важно), положение в обществе и, конечно, продолжать жить безбедно без изнурительных тренировок и травм.

В 2022 году была собрана комиссия по этике для оценки статуса членов МОК в связи с началом СВО, мандат спортсменки был приостановлен в связи с подозрением в сотрудничестве с Вооружёнными силами РФ, а также её возможной поддержкой военной спецоперации России на Украине. Исинбаевой даже грозили санкции. Вполне возможно, для прыгуньи сложившаяся ситуация стала угрозой всему, чего она большим трудом добивалась в Европе все последние десять лет.

Поэтому заявления о себе как о «женщине мира» после собранных и опубликованных испанскими журналистами доказательств её переезда на Канары, покупка там элитной недвижимости и автомобилей, отказ от воинских званий и отрицание связей с Российской армией, по сути, являются отказом от Родины ради сохранения достигнутого статуса.

Как Исинбаева пошла по стопам Анны Нетребко

Любопытно, что практически сразу после публичного демарша спортсменки комиссия МОК «не нашла оснований для применения санкций в отношении члена организации Елены Исинбаевой». При этом для самого комитета это решение практически ничего не стоило, так как членские полномочия прыгуньи истекают уже в следующем году.

Сейчас эксперты различных спортивных изданий спорят, сумеет ли она остаться почётным членом организации после отставки. Как бы ни было, но карьера Исинбаевой, по крайней мере в России, уже закончилась плачевно. Теперь под вопросом даже её краткосрочные визиты на Родину — её заявления вполне подпадают под статью 280 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ).

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”