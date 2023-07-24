 

Группа CHAYKA прогремела на экофестивале “АртЛуга”

24.07.2023, 15:42, Разное
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23 июля 2023 года в Нижегородской области состоялся
фестиваль “АртЛуга”, где воедино сплелись природа, музыка и
искусство. В экопространстве на берегу Волги среди луговых трав собрались толпы людей, чтобы целый день слушать лекции, посещать экскурсии, представления, мастер-классы,
заниматься духовными практиками.

Под вечер своей музыкой порадовали народ хедлайнеры, в числе
которых особенно выделялась группа CHAYKA. Молодые ребята из Москвы поделились нетривиальным
творчеством и произвели фурор среди аудитории.

Гости фестиваля “АртЛуга” собрались возле главной сцены
на мягких импровизированных стогах сена и креслах-мешках. Даже детей в первом
ряду захлестнуло волной энергии, драйва, эмоций, и в то же время душевности и
теплоты, которую излучали артисты.

Своими песнями группа CHAYKA рассеивала тучи над площадкой,
которые внезапно заслонили небо по завершении выступления. Синтез лирических и
зажигательных мотивов с экзистенциальными и философскими текстами пришлись по
душе разношерстной публике.

Экофестиваль “АртЛуга” стал очередной ступенькой
на пути развития музыкального коллектива. Группа CHAYKA регулярно
дает сольные концерты и появляется на разогревах у маститых звезд шоу-бизнеса.
Благодаря слаженной работе, высокому уровню экспрессии на сцене и самоотдаче, для
команды открыты все дороги.


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