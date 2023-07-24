 

Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции

24.07.2023, 15:32, Новости дня
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В понедельник Грета Тунберг предстанет перед окружным судом Мальмё за неповиновение правоохранительным органам, пишет Göteborgs-Posten. Ранее экоактивистка и её единомышленники по борьбе с изменением климата заблокировали въезд для автомобилей в нефтяной порт города и отказались подчиниться требованию полиции покинуть место происшествия.


AP

24 июля в окружном суде Мальмё состоится слушание по делу Греты Тунберг о неповиновении требованию полиции. 19 июня экологические активисты движения «Верни будущее» провели митинг у нефтяного порта Мальмё. Как сообщается, демонстранты, среди которых была Грета Тунберг, препятствовали въезду автомобилей на территорию промышленного объекта, сидя на дороге. 

По данным издания Göteborgs-Posten, в протоколе предварительного следствия говорится о том, что полицейские попросили десять сидевших на асфальте человек покинуть дорогу у въезда в порт, однако Тунберг и трое других активистов не подчинились требованию правоохранительных органов, после чего их пришлось унести с места происшествия против их воли.

По словам прокурора Шарлотты Оттосен, митинги должны проводиться таким образом, чтобы не создавать неудобств другим людям, а судить экоактивистов будут именно за неподчинение полиции. Согласно протоколу предварительного следствия, во время допроса в полиции Тунберг хранила молчание и на все вопросы отвечала: «без комментариев».

После того, как 5 июля было обнародовано обвинительное заключение против Греты Тунберг, оно привлекло большое внимание международных СМИ. Однако затем выяснилось, что Тунберг уже была привлечена к уголовной ответственности ещё 28 июня и что суд, таким образом, хранил информацию в тайне в течение нескольких дней. Обвинение стало достоянием гласности после давления со стороны шведских СМИ. Причина, по которой окружной суд назвал обвинительное заключение конфиденциальным, заключалась в том, что персональные данные Греты Тунберг засекречены, пишет Göteborgs-Posten.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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