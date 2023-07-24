 

Москва закупит 12 комплексов ЗРК Patriot

24.07.2023, 15:33, Разное
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После очередного инцидента в небе над столицей Москва закупит 12 американских комплексов ЗРК Patriot – об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Война в УкраинеПоскольку согласование прямых поставок из США может затянуться, правительство Москвы достигло предварительных договорённостей с Турцией. На доставку и развёртывание комплексов, а также на обучение расчётов уйдёт около двух месяцев, поэтому первые «Патриоты» встанут на боевое дежурство в Москве не ранее конца сентября.

– Приняли решение усилить защиту города с помощью импортного оборудовани, – сообщил Собянин. – Зенитно-ракетные комплексы «Патриот» очень хорошо зарекомендовали себя, поэтому именно они усилят противовоздушную оборону нашего города. Работая вместе с отечественными зенитными средствами, они сделают её абсолютно непроницаемой.

Десять комплексов Patriot установят в местах, предусмотренных генеральным планом обороны Москвы, а ещё два «разыграют» на портале «Активный гражданин» – победят те районы, которые наберут больше всего голосов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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