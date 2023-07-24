Намутили на утиле

Японские машины и запчасти в Приморье дорожают на фоне новостей о повышении утильсбора. Это выгодно поставщикам «китайцев».

С 1 августа в РФ повышается утилизационный сбор на некоторые ввозимые из-за рубежа автомобили. СМИ благополучно перепечатывают пресс-релиз Минпромторга, где написано, что «ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили». Очевидно, ведомство огласило среднюю температуру по больнице, причем слабо связанную с физлицами и здравым смыслом. Если вы немножко знаете школьный курс математики, то легко вычислите, что для машин от трех до трех с половиной литров и возрастом до трех лет утильсбор вырос в 285 раз — и это вообще «самое гуманное» повышение.

В частности, под удар попадают машины для личного пользования с объемом двигателя свыше трех литров. Платить полный утильсбор придется тем, кто в течение года перепродаст транспортное средство, и тем, кто вторую машину за год — причем касается это и новых, и бывших в употреблении. В свете новых правил взлетели цены на авто, которые вовсе даже не подпадают под закон (даже на те, которые продаются с рук в России). Впрочем, сбор сбором, а где утилизировать машину даже в таком традиционно автомобилизированном регионе, как Приморский край, непонятно.

Сколько это в рублях

Вас пока что не коснется повышение утилизационного сбора, если вы физлицо, ввозите одно авто объемом двигателя до трех литров один раз в год для личных нужд и не перепродаете его. Если все условия совпадут, то тариф для вас по-прежнему льготный: 3,4 тысячи рублей за машину возрастом до трех лет и 5,2 тысячи рублей — старше трех лет.

Если вы физлицо и покупаете легковушку для себя, то повышение утильсбора (до уровня юридических лиц, то есть по полной ставке) с 1 августа вас коснется в трех случаях:

вы ввозите в Россию машину и перепродаете ее в течение одного года;

вы ввозите больше одного автомобиля в год (на вторую машину будет полный сбор);

вы ввозите автомобиль объемом двигателя больше трех литров.

Минпромторг пишет в своем пресс-релизе буквально следующее: «Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2–4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы — в 8,7 раза» . Что такое «легкие коммерческие автомобили», я, честно говоря, не в курсе — видимо, что-то вроде «легких танков». И все это дружно перепечатывают. А зря.

Минпромторг, видимо, слегка ошибся, потому что его цифры бьются только с коммерческими авто — теми, что везут на перепродажу. Но, к счастью, расчеты есть в постановлении правительства в открытом доступе.

Фактически для «простых смертных» основные изменения с 1 августа коснутся покупки автомобилей с трех до трех с половиной литров и от трех с половиной литров и выше.

Раньше сбор для физлиц рассчитывался вне зависимости от объема двигателя, а делились ТС на новые (на них сбор рассчитывался так: ставка в 20 000 рублей умножалась на коэффициент 0,17) и те, что старше трех лет (20 000 рублей умножить на 0,26).

Сейчас система для физлиц усложнилась. Ставка — 20 000 рублей. Надо ставку умножать на коэффициент.

Для машин с мотором до трех литров коэффициенты все так же составляют 0,17 (для машин младше трех лет) и 0,26 (для машин старше трех лет). Но это пока. От трех до трех с половиной литров — 48,5 и 74,25 соответственно. Свыше трех с половиной литров — 61,76 и 81,19 соответственно.

Фактически за новую машину объемом 3,1 литра (это не обязательно какие-то супердорогие внедорожники, но и Camry, например, и Murano) вы раньше платили 3400 рублей, а сейчас заплатите 970 000 рублей. Больше в 285 раз. Поздравляем.

Но повышение утильсбора — дело поэтапное. Если мы прочитаем постановление правительства внимательно, то с удивлением увидим, что с 2025 года повысятся коэффициенты и на машины объемом двигателя меньше трех литров (даже на «Кей-кары» объемом до литра — 4,06 и 10,38; а на самые ходовые авто с объемом два-три литра — 42,24 и 63,95). Кроме электрокаров. Видимо, делается все затем, чтобы автомобилисты, которым никто ничего не объясняет, обалдели не сразу, а поэтапно.

Из болота тащить бегемота

В Минпромторге не скрывают: повышение утильсбора — очередная мера поддержки отечественного автопрома, запрос на это шел как раз от российских производителей. Дело в том, что, несмотря на все происходящее, за первое полугодие 2023 года в Россию ввезли более 450 тысяч автомобилей — втрое больше, чем в аналогичный период прошлого года. Половина из них — бывшие в употреблении.

Глава Минпромторга Денис Мантуров и вовсе пояснил в интервью «Интерфаксу» удивительную вещь: мол, иномарки уходят в «серую зону», а перекупщики «не обеспечивают конечных потребителей дальнейшим гарантийным и сервисным обслуживанием, необходимыми запчастями и комплектующими». Чего-чего, а уж дефицита в запчастях для японских авто на Дальнем Востоке не было примерно никогда. А в последнее время достаточно стало и корейских, и европейских комплектующих. В общем, очередная попытка что-нибудь запретить, чтобы вытащить российский автопром из болота.

Политолог Вячеслав Беляков отмечает, что так называемый утилизационный сбор не имеет никакого отношения к утилизации автомобилей.

«Иначе совершенно неясно:

Что можно было утилизировать за несколько тысяч рублей?

Зачем теперь на утилизацию сотни тысяч?

Почему утилизация автомобиля юрлица стоит дороже?

Где ближайший к Зеленому углу (крупнейший авторынок на Дальнем Востоке. — В.Ф.) пункт утилизации?

Ну и так далее, список можно продолжить.

Забавно также наблюдать, как чиновники держат дальневосточников, да и всех жителей страны, за идиотов. Ведь что такое утилизационный сбор? Как будто бы это налог, который должен пойти на утилизацию автомобиля после выхода его из строя.

Очевидно, что «утилизационный сбор» к утилизации отношения не имеет, это обыкновенный протекционистский налог, имеющий своей целью уничтожение рынка подержанных иномарок и создание неконкурентной среды на рынке,

чтобы так называемые автопроизводители, надежно защищенные сборами и пошлинами, могли и дальше производить хлам, не заботясь о качестве и комфорте».

Немного политического контекста

Забавно, что в 2018 году, когда губернатор Приморья Олег Кожемяко избирался, он своим великолепным лоббистским талантом пробил отмену обязательной установки бесполезной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые приморцами иномарки. На самом деле в условиях сложной выборной кампании в ход шли любые приемы. Что будет делать губернатор сейчас?

«Повлияет ли [повышение утильсбора] на выборы губернатора? Глобально — нет. Слишком стерильно поле. Но Олегу Кожемяко наверняка придется высказаться, — считает Вячеслав Беляков. — Пять лет назад одним из слоганов избирательной кампании губернатора был «Глонасс» не для нас». Сегодня «ГЛОНАСС» кажется шуткой, решения правительства лишают средств к существованию тысячи приморцев, а сотни тысяч лишают возможности купить качественный автомобиль по приемлемой цене. Интересно узнать, считает ли Олег Кожемяко это важным».

Впрочем, губернатор свое мнение по поводу необходимости японского автопрома высказал. Сотрудники Владивостокского морского торгового порта на встрече с Кожемяко спросили про санкции со стороны Японии — дело в том, что в четверг появились «как бы новости» о том, что правительство Страны восходящего солнца вводит запрет на ввоз в Россию некоторых автомобилей и запчастей. Это не подтвердилось, но люди все равно переживают.

«Природа не любит пустоты, придут другие производители, и японцы просто потеряют наработанный рынок, — считает губернатор. — Сейчас нарастает поток автомобилей и запчастей из Китая. От количества они перешли к качеству, на данный момент отвечают необходимым требованиям.

Главное, в Приморье будет ремонтная база, сервисные центры. Завод «Соллерс» во Владивостоке в сентябре открывает новый цех по сборке китайских автомобилей».

Тут стоит заметить, что китайские автомобили сейчас вообще не отличаются особо низкими ценами. А вот насчет качества есть вопросы — после 20–30 тысяч километров пробега «китайцы» начинают ломаться.

А цены растут и растут…

Я честно пыталась найти в Приморье официальный пункт утилизации авто. Не нашла. Можно либо сдать машину дилеру по программе трейд-ин (если она дилерская и не старше шести лет), либо просто сдать ее на металлолом. В одном из приморских ТОРов должен был появиться такой резидент, но не запустился.

Приморские телеграм-каналы ТОР и @fatalityvdk провели опрос читателей: «В связи с грядущим повышением утилизационного сбора — вопрос для владельцев легковых авто. А вы когда-нибудь сдавали свое авто на утилизацию?» Проголосовало 1230 человек. 18 из них — сдавали. 45 выбрали вариант «нет, но хотел бы». 1138 — просто «нет». 29 человек делятся опытом в комментариях — там в основном шутки из серии «Так я «Ладу» не покупал, что утилизировать?», «2% патологических лгунов. Сдавали они».

В Приморье обсуждают, как грядущие изменения убьют авторынок. Сейчас

цены определенно повысятся, и еще выгоднее станет приобретать машину «без пробега по РФ» не у перекупщиков в России, а с аукциона в Японии. Кроме того, на повышение конечной стоимости авто влияет и валютный курс — таможенные пошлины-то оплачиваются в евро.

Другой вопрос, что в свете повышения утильсбора начал волноваться рынок. Вдвое повышаются цены на батареи для гибридов, на запчасти. А, допустим, Wrangler Rubikon подорожал с 4,09 млн рублей до 4,19 млн. Wrangler Sahara — с 3,8 до 4,05 млн рублей. Обе машины, несмотря на брутальный внешний вид, «двухлитровые», куплены и уже ввезены в Россию и под повышение сбора не подпадают. За них «утиль» уже оплачен. А дорожают они потому, что перекупщики пытаются покрыть грядущие расходы за счет имеющихся машин.

Как прокомментировали «Новой» специалисты портала «Дром.ру», средняя стоимость проданного автомобиля в начале июля во Владивостоке составила 1,3–1,4 млн рублей. Уже 10 июля цена выросла до 1,5 млн.

Обозреватель автопортала Сергей Арбузов считает, что рост цен может быть следствием как ослабления рубля, так и спекуляции на информации о будущем повышении утилизационного сбора.

«Грядущее повышение утилизационного сбора еще не оказывает непосредственного влияния на цены, поскольку утиль выплачивается на стадии оформления ЭПТС. Поддерживая спекулятивную линию, продавцы говорят, что из-за будущей индексации стоимость автомобиля вырастет на 400 тысяч рублей. Дескать, не хотите переплачивать 400 тысяч завтра — переплатите 100 тысяч сегодня», — комментирует Сергей Арбузов.

Совершенно очевидно, что

повышение утилизационного сбора к утилизации автомобиля отношения не имеет. Просто потому, что утилизировать авто, повторюсь, негде. Фактически утильсбор, подтверждает Сергей Арбузов, — это инструмент регулирования ситуации на рынке.

«Утилизационный сбор был введен в 2012 году. Сначала он касался только импортных автомобилей, но с 2014-го распространился и на российские. Утильсбор начал по-настоящему влиять на рынок с 1 января 2020 года, когда были резко увеличены расчетные коэффициенты. Следствием этого процесса стало вымывание с рынка многих импортных моделей, повышение цен на все автомобили и увеличение доли АвтоВАЗа», — отмечает Сергей Арбузов.

Валерия Федоренко

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