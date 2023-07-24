Врач Соломатина: гипотиреоз и сбой микробиома кишечника мешают сбросить вес

Диетолог Елена Соломатина пояснила о том, что гипоактивность щитовидной железы (гипотиреоз) является одной из причин, по которой люди не могут похудеть, несмотря на свои старания. В интервью она поделилась информацией о различных факторах, влияющих на расход энергии и потерю веса в организме.

Врач отметила, что контроль за состоянием щитовидной железы является важным аспектом для тех, кто стремится похудеть. Она отвечает за производство энергии и метаболические процессы, которые влияют на вес организма. Недостаточная выработка гормонов железы, то есть гипотиреоз, может замедлить метаболизм и стать причиной набора лишних килограммов.

Однако не только гипотиреоз может помешать сбросить вес. Еще одним фактором, влияющим на этот процесс, является сбой микробиома кишечника. Эксперт объяснила, что нарушение баланса микроорганизмов в кишечнике приводит к изменению механизма усвоения пищи. Патогенные микроорганизмы начинают использовать пищу для своего роста, что повышает калорийность.

Также врач отметила, что сильный или продолжительный стресс может быть причиной сложности с похудением. Организм эволюционно запрограммирован на интенсивное накопление жира в условиях стресса, чтобы обеспечить себе запасы на трудные времена.