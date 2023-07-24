Лаванда, мята или розмарин: какое масло добавить в шампунь для роста, блеска или объема

Использование эфирных масел в уходе за волосами позволит добиться сразу нескольких положительных эффектов. Так, можно будет рассчитывать на увеличение объема волос, их укрепление и стимуляцию роста. Важное оздоровляющее воздействие эфирные масла окажут и в отношении кожи головы. Антимикробные и противовоспалительные свойства снизят риски появления перхоти, раздражения и прочих проблем, способствуя созданию здоровой среды для роста густых и послушных локонов с естественным блеском.

Добиться таких результатов поможет добавление эфирных масел в шампунь. Но делать это нужно правильно. Прежде всего необходимо выбрать подходящие растения.

Лаванда

Универсальное масло, обладающее широким набором полезных качеств. Лаванда успокоит своим ароматом и окажет противовоспалительное воздействие, предотвращая выпадение волос. Также масло лаванды способствует ускорению роста волос.

Мята перечная

Масло этого растения обладает бодрящим и освежающим эффектом. Содержание ментола и других соединений помогает стимулировать кровоток в коже головы, тем самым ускоряя и рост волос. Кроме того, эфирное масло мяты дает ощущение прохлады, которая снимает раздражение с зудом и успокаивает кожу.

Розмарин

Из этого растения получают сильнодействующее масло, которое комплексно заботится о здоровье волос. Антиоксидантные свойства розмарина помогают бороться со свободными радикалами, сохраняя локоны здоровыми и блестящими. Хороший выбор для тех, кто рассчитывает на глубокое укрепление волос и оживление их внешнего вида.

Чайное дерево

Это масло известно мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. При использовании в составе шампуня оно сокращает образование перхоти, борется с сухостью и раздражением кожи головы. Для жирной кожи масло чайного дерева подходит идеально, ведь оно поможет восстановить баланс веществ, также стимулируя здоровый рост волос.

Ромашка

Особенно масло ромашки будет полезно людям с чувствительной кожей головы, наличием перхоти и раздражения. Это проблемы, которые эффективно решаются успокаивающим и мягким воздействием ромашки.

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Как показали исследования, это масло снижает зуд при дерматите. Но также проявляются и эстетические эффекты при его использовании. Например, усиливается естественный блеск волос и даже проявляется легкое осветление.

В любом случае ромашка привнесет нотки мягкости и расслабления в процедуру мытья головы.

Выбор масел в зависимости от потребностей волос

Как видно, масла могут использоваться для определенных задач в уходе за волосами с упором на конкретную помощь.

Вот несколько распространенных направлений такой поддержки:

Для жирных волос. Подойдет смесь из лимона и чайного дерева. Первый ингредиент удалит излишки кожного сала, а второй будет регулировать его выработку. В результате восстановится оптимальный баланс жирных волос. Для сухих волос. В данном случае есть потребность в питании и увлажнении, что обеспечат масла лаванды и герани. Такая смесь успокоит кожу и создаст условия для удержания влаги. Для тонких волос. Для увеличения объема и густоты волос стоит применить смесь розмарина и кедра. Первый компонент стимулирует рост, а второй поможет улучшить кровообращение и укрепить тонкую структуру волос. Для роста. Целенаправленно для стимуляции роста лучше использовать розмарин и мяту. Оба этих компонента улучшают кровообращение кожи, укрепляя волосяные фолликулы и предотвращая ломкость волос. От перхоти. Эффективную защиту от перхоти предоставит смесь чайного дерева и эвкалипта. Комбинация успокаивающих и противогрибковых свойств не только обеспечит профилактику перхоти, но также предотвратит раздражение и зуд, устраняя лишние волосяные чешуйки.

Как правильно применять составы

Смесь или одно эфирное масло добавляется в обычный шампунь в количестве 6 капель на 30 грамм. Можно внести необходимое количество прямо в бутылку и размешать весь состав до однородной массы. Причем желательно взбалтывать содержимое перед каждым сеансом применения.

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К слову, для лучшего раскрытия ароматерапевтических свойств эфирных масел желательно использовать шампунь без запаха.

Улучшенный таким образом шампунь применяется обычным способом – на смоченные волосы массирующими и втирающими движениями. Желательно не забывать и о корнях как основы здоровья волос. Далее состав распределяется и по всей длине, равномерно охватывая полностью все пряди.

В таком состоянии шампунь следует оставить на 1 минуту, не смывая. Затем нужно промыть волосы, удаляя малейшие остатки средства.

Если шампунь с маслом попадет в глаза, их тут же надо промыть чистой водой.

Для усиления очищающего эффекта применяется и рецепт с пищевой содой. Чайную ложку соды разбавляют с одной ложкой шампуня и четырем каплями эфирного масла лимона. Данный состав эффективно удаляет жир вместе с остатками продуктов для укладки.