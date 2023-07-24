 

Лайма Вайкуле позвала на свое шоу в Юрмале звезд-иноагентов

24.07.2023, 14:20, Разное
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Раньше гостями шоу были звезды шоу-бизнеса, такие как Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Крис Норман. Теперь список тех, кто готов выйти на сцену вместе с Лаймой Вайкуле, значительно меньше.

Фестиваль брал паузу на три года. Сначала мешал ковид, затем началась СВО. В целом, по мнению многих, и сейчас фестиваль в Юрмале выглядит не совсем уместным. Уважаемые российские артисты, которые обычно и составляли костяк выступающих, вряд ли приедут, а на местную прибалтийскую эстраду народ не купит билеты.

В итоге Лайма Вайкуле собрала на своем фестивале звезд-иноагентов, которые в свое время негативно высказывались в адрес России. В список приглашенных попала Мария Максакова*, Вера Брежнева, Андрей Макаревич*, Макс Барских, ALEKSEEV, Нино Катамадзе, Верка Сердючка (Андрей Данилко).

Напомним, последнему запрещен въезд в Россию на 50 лет за грубые высказывания о спецоперации и руководстве страны, Брежнева вместе с мужем-продюсером уехала из России одной из первых, а Макс Барских отличился русофобскими высказываниями.

*внесены Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.


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