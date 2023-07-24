Починим любую крышу!

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Воронежские психологи и психотерапевты регистрируют вал обращений от участников СВО.

Острых углов у круглого стола, состоявшегося 17 июля 2023 года в Воронежском областном Доме журналистов, похоже, не оказалась — больно уж «объединяющая» тема была заявлена его организаторами: «Формы психологической помощи участникам СВО и членам их семей».

В числе участников встречи оказались представители областных департаментов соцзащиты и здравоохранения, сотрудники филиала госфонда «Защитник Отечества» и — закономерно — представители духовенства.

Главный внештатный специалист по медицинской психологии областного департамента здравоохранения Марина Ларских огласила ожидаемые, в общем-то, результаты последних исследований, согласно которым немалое количество участников СВО нуждается в психологической и психотерапевтической помощи. (Так и хочется спросить: а что случилось?)

«Такую поддержку реально получить в фонде «Защитники Отечества», — отрапортовала Марина Ларских. — Каждый участник СВО и члены его семьи могут обратиться туда и получить помощь от четырех клинических психологов. Вначале проводится скрининг на посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию, тревогу, и при необходимости, если тут оказываются высокие показатели, человека уже направляют к психотерапевту».

С июня 2023 года на территории Воронежской области было открыто 46 кабинетов медико-психологического консультирования, 13 — в Воронеже, остальные в районах области, а также 13 кабинетов медико-психологической помощи ( в Воронеже — 8, остальные в районах).

По словам Ирины Гриневой, директора бюджетного учреждения Воронежской области «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь ступеней», с марта 2023 года через него прошло 111 участников СВО.

А заместитель руководителя филиала госфонда «Защитники Отечества» по Воронежской области Маргарита Боброва добавила, что за каждым сотрудником фонда (сейчас по области их всего работает около 40, а до конца 2023 года будет 150) сегодня закреплено примерно 100 человек.

Кажется, эти цифры исчерпывающе говорят о масштабе проблемы, с которой уже очень скоро столкнется Россия.

Алексей Ключев

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