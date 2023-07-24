 

Ученые разработали систему предиктивной маркетинговой аналитики для отелей

24.07.2023, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Центр искусственного интеллекта НИУ ВШЭ в сотрудничестве с партнерами представил инновационную платформу предиктивной маркетинговой аналитики, специально разработанную для отелей. Как пишет пресс-служба учреждения, начало тестирования новой технологии состоялось 24 июля.

По информации источника, платформа успешно внедрена в шесть отелей, расположенных в Ленинградской области и Карелии. Ученые использовали интеллектуальную систему для поддержки принятия решений в сфере маркетинга на основе передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ).

“Платформа <…> обрабатывает данные о числе бронирований, их атрибутах <…>, посетителях сайтов, конверсии кликов на сайте, маркетинговых активностей, медиаплана и динамики погодной обстановки с целью прогнозирования спроса на гостиничные и иные услуги на основе интеллектуального алгоритма отбора признаков и автоматического построения модели”, – поделилась информацией пресс-служба центра НИУ ВШЭ.

Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения, прогнозы числа бронирований и других параметров, включая количество номеро-ночей, становятся более точными и надежными. Аналитические модели учитывают трендовые и сезонные изменения временных рядов, что позволяет формировать сценарии с учетом особенностей каждого отеля и класса номеров. Не менее важным преимуществом системы является возможность расчета прогноза спроса с точностью до одного часа. По данным исследования, средняя точность прогнозов составляет от 88% до 94%, что зависит от конкретного отеля.

“Разработанное программное обеспечение позволит отелям РФ эффективнее планировать и реализовывать маркетинговые активности, оптимизировать настройки проводимых рекламных кампаний на фоне сокращения глубины бронирования и изменчивого спроса”, – добавили в пресс-службе центра НИУ ВШЭ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Мнение: О поисках виноватых… К чему Зеленскому теперь готовиться?

24.07 / Отходы – в доходы: метод обращения со строительным мусором

24.07 / Гастроэнтеролог Александра Алисова назвала самый полезный хлеб для кишечника

24.07 / Патриарх Кирилл поставил на рассмотрение Синода вопрос о крестовом походе за возвращение Константинополя

24.07 / Какая участь ждет землян, коль в мире нет инопланетян

24.07 / Бывший муж, второй брак и рождение сына: как живет сейчас экс-солистка группы Reflex Женя Малахова

24.07 / Скандалы: Разработка детского личного кабинета для ЕКП обойдется бюджету Петербурга в 100 млн рублей

24.07 / Нефть, друзья и верность

24.07 / Врач Андреева рассказала, что лучше помогает при артрозе

24.07 / Поделки из помпонов своими руками: забавные идеи для детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика