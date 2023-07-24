Ученые разработали систему предиктивной маркетинговой аналитики для отелей

Центр искусственного интеллекта НИУ ВШЭ в сотрудничестве с партнерами представил инновационную платформу предиктивной маркетинговой аналитики, специально разработанную для отелей. Как пишет пресс-служба учреждения, начало тестирования новой технологии состоялось 24 июля.

По информации источника, платформа успешно внедрена в шесть отелей, расположенных в Ленинградской области и Карелии. Ученые использовали интеллектуальную систему для поддержки принятия решений в сфере маркетинга на основе передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ).

“Платформа <…> обрабатывает данные о числе бронирований, их атрибутах <…>, посетителях сайтов, конверсии кликов на сайте, маркетинговых активностей, медиаплана и динамики погодной обстановки с целью прогнозирования спроса на гостиничные и иные услуги на основе интеллектуального алгоритма отбора признаков и автоматического построения модели”, – поделилась информацией пресс-служба центра НИУ ВШЭ.

Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения, прогнозы числа бронирований и других параметров, включая количество номеро-ночей, становятся более точными и надежными. Аналитические модели учитывают трендовые и сезонные изменения временных рядов, что позволяет формировать сценарии с учетом особенностей каждого отеля и класса номеров. Не менее важным преимуществом системы является возможность расчета прогноза спроса с точностью до одного часа. По данным исследования, средняя точность прогнозов составляет от 88% до 94%, что зависит от конкретного отеля.

“Разработанное программное обеспечение позволит отелям РФ эффективнее планировать и реализовывать маркетинговые активности, оптимизировать настройки проводимых рекламных кампаний на фоне сокращения глубины бронирования и изменчивого спроса”, – добавили в пресс-службе центра НИУ ВШЭ.