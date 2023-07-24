 

Пассажиропоток такси в Москве вырос на 7% за полугодие

24.07.2023, 14:00, Разное
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В I полугодии 2023 года жители Москвы воспользовались услугами такси целых 189 миллионов раз. Это превышает аналогичный период прошлого года на 7%. Об этом пишет пресс-служба столичного департамента транспорта 24 июля.

Интересно, что несмотря на увеличившийся пассажиропоток, автомобили такси стали реже попадать в аварии. За период с января по июнь 2023 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси сократилось на 13% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

Замградоначальника Максим Ликсутов отметил, что совместно с Госавтоинспекцией принимаются меры для предотвращения ДТП. Результаты работы системы аналитики КИС “АРТ” позволяют выявлять водителей с недостаточным стажем и нарушителей правил дорожного движения, не проходящих медицинские и технические осмотры. В результате сервис становится более надежным и удобным, что полностью соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина о повышении безопасности поездок на такси.


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