С клубникой, свеклой, клюквой или гранатом: делаем натуральные румяна и помаду всего из трех компонентов своими руками

У некоторых людей на декоративную косметику бывает аллергия, что вовсе не удивительно. Поэтому они все чаще обращаются за помощью к натуральной косметике. В сегодняшней статье мы расскажем, как просто и быстро сделать помаду, а также румяна.

Необходимые ингредиенты

Чтобы своими руками сделать помаду и румяна, потребуются следующие ингредиенты:

Касторовое масло. Оно очень увлажняет и имеет приятную густую текстуру. Масло известно тем, что сохраняет влагу, а его жирные кислоты придают коже ощущение питания. Масло ши. Это шелковистый, кремовый ингредиент. Он обеспечивает увлажненность губ, а также придает стойкость румянам на щеках. Свекольный порошок. Это идеальный натуральный краситель. Кроме того, свекла содержит противовоспалительные соединения и антиоксиданты, которые лечат поврежденные клетки.

Поэтапное руководство

Смешайте по чайной ложке масла ши и касторового масла в термостойкой мерной чашке. Поместите ее в небольшую кастрюлю, наполненную водой на несколько сантиметров.

Нагревайте на медленном огне, пока масло не растает, затем хорошо его перемешайте. Добавьте чайную ложку свекольного порошка и еще раз перемешайте.

При остывании свекольный порошок опускается на дно. Если это так, продолжайте помешивать состав, пока он остывает, чтобы краситель равномерно распределился.

Когда смесь станет практически твердой, но все еще текучей консистенции похожей на мед, перелейте ее в чистую баночку из-под косметических средств. Затем дайте ей остыть до комнатной температуры.

Альтернативные ингредиенты

По сути, вам для приготовления помады или румян требуется жидкое масло, твердое растительное масло и краситель. Вот несколько вариантов замен, если у вас отсутствуют перечисленные выше ингредиенты:

Вместо касторового вы можете использовать масло сладкого миндаля, авокадо, оливковое или масло жожоба. Если у вас нет масла ши, попробуйте использовать масло какао или манго. Не бойтесь экспериментировать с цветом. Добавьте больше свекольного порошка или попробуйте клубнику, малину, которые можно измельчить в мелкий порошок с помощью кофемолки. Вы также можете использовать клюквенный или гранатовый порошок.

Существует множество трав и специй, которые можно использовать для изменения цвета готового косметического продукта в соответствии с тоном вашей кожи:

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Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо Корица, например, придаст терракотовый оттенок. Кроме того, она может естественным образом сделать ваши губы пухлыми. Щепотка куркумы сделает идеальный цвет для людей с желтым подтоном кожи. Если у вас более холодный оттенок, используйте порошок из гороха.

Рецепт со свекольным соком

Этот простой рецепт губной помады, для которого необходимы:

растительный глицерин – 2 ст. л.; свекла – 1 шт.

В пароварке нагрейте глицерин до появления мелких пузырьков. Поместите нарезанную свеклу в подогретый глицерин и посмотрите, как начнет проявляться цвет. Продолжайте нагревать свеклу и глицерин до появления темного цвета. Свекла должна оставаться полутвердой.

Как только появится желаемый цвет, снимите с огня, выньте свеклу и перелейте продукт в чистую сухую емкость. Используйте средство в течение 1–2 недель.

Рецепт с клюквенным порошком

Этот клюквенный бальзам питает сухие потрескавшиеся губы благодаря своим естественным смягчающим свойствам и высокому содержанию жирных кислот. Кокосовое масло также обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь успокоить раздраженные губы и способствовать более быстрому заживлению. Вам понадобятся:

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Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями масло кокосовое – 2 ст. л.; масло ши – 1 ч. л.; клюквенный порошок – 1 ст. л.; порошок свеклы – 0,5 ч. л.

В небольшой кастрюле растопите кокосовое масло. Добавьте клюквенный и свекольный порошки и перемешайте. Дайте постоять 30–60 минут или чуть дольше, чтобы масло впиталось.

Процедите кокосовое масло и добавьте масло ши. Продолжайте помешивать, пока смесь остывает. Когда она станет комнатной температуры, взбейте ее ложкой, чтобы придать кремообразную и гладкую текстуру.

Переложите в баночку с плотно закрывающейся крышкой. Наносите на губы или щеки этот пигмент по мере необходимости.

Полезные рекомендации

Вот несколько советов, как получить великолепное сияние и сохранить его на весь день:

Подготовьте кожу. Она должна быть чисто и увлажненной. Отшелушивайте губы, если они сухие. На щеки нанесите тонкий слой увлажняющего крема или праймера. Используйте средство в небольшом количестве. Румяна для щек сильно пигментированы, поэтому лучше начинать с небольшого количества и постепенно наращивать интенсивность цвета. Растушевывайте быстро. Сразу после нанесения пигмента растушуйте его пальцами, спонжем или кистью. Работайте быстро, так как пигмент может быстро впитаться и его будет трудно растушевать впоследствии. Оцените интенсивность цвета после первого применения. Если вы хотите получить более глубокий оттенок, повторите процесс, нанеся еще один слой пигмента и хорошо его растушуйте.

Как хранить готовые продукты?

Очистите и простерилизуйте контейнеры перед тем, как наливать смесь для губ или щек. Для этой цели хорошо подходят стеклянные или пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками.

Храните контейнер с косметическим продуктов в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Чрезмерное нагревание или воздействие солнечных лучей может привести к разложению или плавлению ингредиентов.

Влага может изменить консистенцию и качество блеска для губ. Убедитесь, что контейнер плотно закрыт, чтобы предотвратить попадание влаги. Не храните его в ванной комнате, где может быть высокий уровень влажности.