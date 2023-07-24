 

“Из-за финансовых трудностей родителям-актерам приходилось шить свадебные платья” – Бергюзар Корель поделилась детскими воспоминаниями и показала фотографии того времени

24.07.2023, 13:44, Разное
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Российской аудитории актриса Бергюзар Корель больше всего известна по сериалу «1001 ночь». Звезда турецкого кино охотно общается с поклонниками посредством ведения аккаунта в соцсети. Она рассказывает о том, что происходит в ее жизни, а также делится воспоминаниями.

Забавные снимки

Корель родилась и выросла в семье актеров. Возможно, это и предопределило ее дальнейшую судьбу. Мама знаменитости албанского происхождения, а папа — черкес. Возможно, именно поэтому Корель досталась такая эффектная экзотическая внешность.

Родители артистки начали сниматься в кино еще в шестидесятые годы. Но тогда такая профессия не приносила особенную прибыль. Корель рассказывает, что из-за финансовых трудностей ее мама и папа сами шили свадебные наряды.

Детские фото актриса разместила в своем аккаунте в соцсети. Ее особенно насмешило фото с отцом. По мнению Корель, здесь она похожа на японку.

И наряд весьма странный для девочки. Такое впечатление, будто мама и папа ждали мальчика, а потому и подготовили голубой костюмчик.

Многогранная личность

Удивительно, но в школьные годы танцы и пение вовсе не были главными увлечениями будущей актрисы. Хотя музыка ей в принципе нравилась, она осваивала игру на музыкальных инструментах, однако душа лежала к волейболу.

Этим видом спорта будущая звезда кино занималась почти на профессиональном уровне.

Однако, когда пришло время думать о поступлении в тот или иной институт, Корель отдала предпочтение актерству. Очень быстро ей стали предлагать роли: поначалу небольшие, эпизодические, затем уже более крупные. Кстати, интересно, что актрису обучал актерскому мастерству педагог, который занимался с Николь Кидман и Томом Хэнксом.

По-прежнему Корель продолжает сниматься в кино. В личной жизни у звезды тоже полный порядок: она замужем за актером Халитом Эргенчем и воспитывает трех детей.


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