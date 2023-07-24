 

Голливудские сценаристы требуют прекратить снос павильона, в котором снималась инсценировка высадки американцев на Луну

24.07.2023, 13:33, Разное
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Гильдия сценаристов США на своём официальном сайте опубликовала обращение ко всем американцам с просьбой не допустить сноса уникального голливудского павильона, в котором в 1969 году снимали фильм о высадке первого человека на Луну.

– Мы призываем всех неравнодушных граждан, политиков и бизнесменов вмешаться в процесс демонтажа этого уникального здания. Именно здесь было создано одно из главных достижений США – инсценировка высадки Нила Армстронга на Луну, – говорится в обращении.

По информации газеты The New York Times, собственник павильона готов продать его вместе со всеми реквизитами 1969 года NASA за 100 млн долларов США. В противном случае здание, в котором находится помещение, будет снесено, а на его месте планируется построить бизнес-центр.

– Сейчас идут переговоры, сумма для NASA вполне посильная. Владелец поставил чёткий дедлайн 1 августа, если до этого дня не будет заключён договор, то павильон демонтируют, – сообщил источник издания в правительстве США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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