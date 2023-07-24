 

Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай!

24.07.2023, 13:00, Новости дня
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Пара была вместе около 10 лет, после развода рэпер продолжил общение с сыном Сэмом. Правда, в отношениях родителя и ребенка не все было гладко. Иногда артист пропадал из поля зрения наследника, а потом снова начинал писать и звонить, пугая подробностями жизни.

По словам Айзы-Лилуны Ай, Гуф травмировал психику ребенка. Например, был тяжелый момент, когда Сэм писал отцу сообщения с текстом: “Папочка, не умирай! Папочка, брось наркотики! Папочка, мне страшно!”. Вместо того чтобы успокоить ребенка, Долматов уверял сына, что покушается на его жизнь. “Я умираю, меня отравили. Сэм, Сэм, я тебя люблю!” – цитирует экс-супруга Айза.

Она уверена, что от этой травмы их сын не избавится до конца жизни. Женщина понимает, что не уследила, не оградила ребенка от такого опыта. При этом артистка считает, что Сэму в любом случае нужен отец, потому что другого у него нет.

По словам Айзы, ей жалко нынешнюю супругу Гуфа Юлию. Не так давно у пары родилась дочка Тина, но вскоре артист опять слетел с катушек. Молодая жена поначалу простила рэпера, а потом все же подала на развод. Бракоразводный процесс еще не закончился.

Айза считает, что в пристрастии Гуфа к запрещенным веществам виновата его мать. По словам артистки, она бросила сына в 90-х на бабушку, а сама уехала с новым мужем в другую страну. “Мама должна была быть рядом”, – говорит Айза в интервью Ксении Собчак.


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