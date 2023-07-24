 

«Люди в панике» — туристы и жители Родоса спасаются от пожаров

24.07.2023, 12:50, Новости дня
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Греческий остров Родос охвачен пожарами, 30 тысяч человек эвакуировали из опасных районов на автобусах и лодках, передаёт BFM TV. В то же время иностранные туристы не могут улететь домой, потому что многие авиакомпании отменили рейсы.

У этой семьи с острова Родос больше нет выбора: нужно уезжать, оставляя свой дом в огне.

ЖИТЕЛЬНИЦА РОДОСА: Мой дом! Мы все вместе, но наше сердце здесь! Прошу, спасите нас!

В такой ситуации оказались тысячи семей. Растительность на юге почти полностью сожжена, а по обочинам дорог валяются трупы диких животных, попавших в ловушку пожаров. Шестой день местные жители беспомощно наблюдают за уничтожением своего острова.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА РОДОСА: Мы в отчаянии. Нельзя сказать, что пожарных не было: мы видели вертолёты Canadair и грузовики, которые пришли на помощь. Ночь прошла ужасно. Жители и туристы на Родосе впервые оказались в настоящей опасности.

Всего эвакуировано 30 тысяч человек: множество отдыхающих, семьи с чемоданами и иногда с маленькими детьми. Их разместили в спортзалах, которые в срочном порядке переоборудовали для этих целей. Здесь туристы наконец смогли успокоиться.

ТУРИСТКА: Конечно, мы очень испугались — за себя, но также за свою дочь, ей всего 15 лет. Она была жутко напугана. Не буду скрывать — для нас это был совершенно ужасный опыт, но сейчас хорошо просто оказаться здесь в безопасности.

Власти арендовали автобусы для упрощения эвакуации, но некоторым пришлось спасаться на лодках. Таким образом до самой ночи перевозили 3 тысячи отдыхающих в те районы острова, которые меньше всего охвачены пожарами. Эта француженка, которую три раза эвакуировали с мест, куда приближался огонь, рассказывает о пережитом хаосе.

КАМИЛЛА, французская туристка в Греции: Все люди были в панике, потому что мы видели, как на горизонте опасно приближается огонь. Людям нужно было сесть в автобус или на лодку, было очень много народу. Я приехала сюда с семьёй, но нас разделили: кто-то поплыл на лодке, кто-то поехал на автобусе. Было очень сложно.

Однако после спасения людей от надвигающейся опасности возникает проблема с возвращением иностранных туристов домой. Многие авиакомпании отменили рейсы с Родоса и прекратили полёты до вторника, оставив сотни туристов в аэропорту на севере острова.

В Греции уже десять дней стоит экстремальная жара. В воскресенье температура поднялась выше 46 °С. В результате почва сильно высохла, что способствует возникновению пожаров.

Дата выхода в эфир 23 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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