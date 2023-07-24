Экологически чистые продукты продлевают жизнь — ученые



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Ученые обнаружили, что у людей, которые придерживались более экологичной диеты, вероятность умереть в течение периода наблюдения (более 30 лет) была на 25% ниже, чем у тех, кто питался менее рационально.

Эта работа основана на предыдущих исследованиях, когда были выявлены продукты, которые являются беспроигрышными как для здоровья, так и для окружающей среды. Речь идет о цельнозерновых продуктах, фруктах, некрахмалистых овощах, орехах и ненасыщенных маслах. Продуты из противоположного лагеря, которые считаются вредными для окружающей среды и здоровья человека — это яйца, красное и переработанное мясо.

Результаты нового исследования показывают, что употребление более экологически чистых продуктов может помочь снизить риск смерти от рака, болезней сердца, респираторных и нейродегеративных заболеваний. А также связано с меньшим воздействием на окружающую среду с точки зрения таких факторов, как использование воды, землепользование, загрязнение питательными веществами и выбросы парниковых газов.

В новом исследовании ученые стремились создать простой инструмент, который политики и специалисты в области общественного здравоохранения могли бы использовать для разработки стратегий улучшения общественного здравоохранения и преодоления климатического кризиса. В итоге был создан Планетарно-здоровый диетический индекс (PHDI).

Ученые рассмотрели существующие исследования взаимосвязи между различными группами продуктов питания и результатами для здоровья на основе эталонной диеты EAT-Lancet, которая учитывает воздействие на окружающую среду методов производства продуктов питания. Затем они применили индекс для анализа результатов среди более чем 100 000 участников двух крупных когортных исследований, проведенных в Соединенных Штатах. Набор данных включал более 47 000 смертей за период наблюдения, охватывающий более трех десятилетий с 1986 по 2018 год.

В целом они обнаружили, что у людей из самого высокого квинтиля (одна пятая часть участников) по PHDI риск смерти от любой причины был на 25% ниже, чем у людей из самого низкого квинтиля. Более высокие баллы PHDI были связаны со снижением риска смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, снижением риска смерти от нейродегенеративных заболеваний на 20% и снижением риска смерти от респираторных заболеваний на 50%.