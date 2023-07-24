Анонсирована новая портативная консоль с мощным аккумулятором Ayaneo Kun

Глава компании Ayaneo Артур Чжан раскрыл информацию о предстоящем выпуске портативной консоли Kun, которая будет оснащена аккумулятором емкостью 75 Втч. Этот параметр позволит новинке обойти своих конкурентов, таких как Steam Deck и Asus ROG Ally, а также некоторые ноутбуки.

Устройство будет оборудовано 8,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K (2560×1600 пикселей), а также активной системой охлаждения и встроенной подставкой для удобства использования. Несмотря на значительные размеры экрана и аккумулятора, толщина устройства составит всего 21,9 мм. О весе пока не сообщается.

Внутри устройства будет установлен процессор AMD Ryzen 7 7840U с графическим адаптером Radeon 780M, построенным на архитектуре RDNA 3. Однако информация про объеме встроенной и оперативной памяти пока остается неизвестной.

Ayaneo Kun будет оснащена двумя стиками и тремя триггерами с датчиками Холла, а также тач-панелью, аналогичной той, что у Steam Deck. В дополнение к этому, она будет оборудована стереодинамиками, восьмипозиционным D-pad, бамперами, кнопками RC и LC, а также лепестками на задней панели. Для обеспечения безопасности пользователей будет использоваться система распознавания лиц Windows Hello.

Консоль будет работать под управлением Windows 11 с обновленным фирменным лаунчером Ayaspace 2.0. Полноценная презентация Ayaneo Kun запланирована на август месяц.