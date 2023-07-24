Исполнительница роли Дианы в фильме “Спенсер” Кристен Стюарт осталась под впечатлением от оригинальных нарядов принцессы

Почти 26 лет прошло с момента кончины принцессы Дианы, и все это время киношники пытаются снять о ней байопики. Одна из самых свежих кинолент о Леди Ди называется «Спенсер». Картина вышла на экраны два года назад, поэтому ее без труда можно найти в Интернете. Разбираем причины, по котором стоит посмотреть данную киноленту.

Ее снял опытный режиссер

Рассказать о жизни принцессы Дианы решил чилийский режиссер Пабло Ларраин. У него уже есть опыт съемок подобных фильмов. Ведь в свое время он снял кино о Жаклин Кеннеди. Картина называется «Джеки». В ней повествуется о том, какой шок пережила Жаклин после трагической и внезапной гибели своего супруга Джона Кеннеди.

Так что можно сказать, что Ларраин знает толк в создании исторического кино. Правда, он сразу предупреждает зрителей о том, что снимает сказки, основанные на реальных событиях.

Режиссер не пытается презентовать события в той хронологии, в которой они были. Он делает упор на внутренние переживания своих героинь. Тем самым показывает и доносит до зрителя, что несмотря на высокий статус и положение в обществе, и Жаклин, и Леди Ди в первую очередь обычные живые женщины, которые испытывают те же чувства и эмоции, что и простые люди.

Удивительное внешнее сходство актрисы с Леди Ди

В фильме «Спенсер» роль принцессы Дианы досталась звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт.

На первый взгляд кажется, что у этих знаменитостей мало внешнего сходства. Однако благодаря работе гримеров в фильме «Спенсер» актрису сложно отличить от ее реального прототипа. В некоторых кадрах фильма мурашки бегут по коже: настолько Стюарт похода на принцессу Диану. Нельзя также не отметить блистательную работу оператора. Эффект в виде расплывчатого изображения создает нужную тревожную атмосферу и позволяет добиться максимального сходства Стюарт с Леди Ди.

Красивые наряды

Стюарт признается, что была восхищена и удивлена обилием красивых нарядов, которые ей довелось перемерять на съемках. Дело в том, что по протоколу принцессе Диана нужно было регулярно представать в новой одежде перед гостями. Поэтому для создания фильма было пошито множество нарядов.

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Костюмерам пришлось непросто. Ведь Леди Ди была той еще модницей. За свою жизнь она презентовала тысячи сногсшибательных луков. Поэтому костюмеры решили взять за основу наряды принцессы за период с 1988 по 1992 годы. За помощью обратились к модному дому Шанель. Все дело в том, что Леди Ди больше всего любила наряды от этого бренда. В такой одежде она чувствовала себя максимально комфортно.

Кстати, Кристен Стюарт являлась амбассадором этого же дома моды. Поэтому ей было вдвойне приятнее облачаться в одежду этого бренда.

Увидите жизнь богачей без прикрас

Какая простая девушка не мечтает выйти замуж за принца и не мечтает оказаться в высшем обществе? И только благодаря фильму «Спенсер» вы поймете, что на самом деле жить в таком окружении весьма непросто.

Сюжет картины переносит зрителей в 1991 год. Брак Леди Ди и принца Чарльза буквально трещит по швам. Принцесса знает, что у ее супруга есть любовнице и что его сердце принадлежит другой женщине. Однако впереди Рождество и по традиции нужно собираться всей семьей на торжество, изображая идиллию. Три дня Леди Ди предстоит в Сандрингемском дворце в Норфолке, в окружении токсичных монархов. Собственно, а фильме и отображены все эти три дня переживаний и пребывания в невыносимых условиях. В кино показано, как нелегко приходится принцессе Диане. Она чувствует себя совершенно несчастной, заточенной в клетку, из которой невозможно выбраться. Отчаяние, безысходность — вот и все, что испытывает бедняжка.

Кстати, за роль Леди Ди Стюарт была номинирована на престижную премию “Оскар” как лучшая актриса.