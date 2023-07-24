Наряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина

“Я уже начал подготовку к большому концерту имени

меня, который состоится 27 января в “Вегас Сити Холл

“, – радуется артист. – Договор с

залом же подписан, идет работа над новой программой, ищу режиссера. В концерте

будут и звездные гости, и. конечно, мои номера”. Шоу удивитт гостей размахом, премьерами, костюмами.

Разумеется, не обойдется без грандиозного праздничного банкета. “Застолье планирую в другой день, иначе я сорву концерт, – честно признался

музыкант. – Плюс к 27-му января уже все точно вернутся с зимних отпусков и собрать

людей в Москве будет проще”.

Что же касается подарков, то Митя умоляет: ничего не

несите, ничего не покупайте, ничего не придмывайте. Мол, у него все уже есть. “Мне даже цветов не

надо! Их так жалко потом выбрасывать!” – говорит Фомин. Стоит заметить, что его коллега по сцене Сергей Лазарев давно уже поклонников вместо цветов делать взносы в благотворительные фонды – так больше пользы.

“Люди на концертах все равно дарят много

сувениров, я это все бережно собираю и когда-нибудь открою свой музей, открыток

и писем. Может быть, напишу и книгу”, – улыбается Митя.

В Москве сейчас есть более 100 мемориальных музеев, среди которых – квартиры Чайковского, Плисецкой, Скрябина, Шаляпина. Так что музей Фомина кажется логичным.