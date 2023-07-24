Наряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина
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“Я уже начал подготовку к большому концерту имени
меня, который состоится 27 января в “Вегас Сити Холл
“, – радуется артист. – Договор с
залом же подписан, идет работа над новой программой, ищу режиссера. В концерте
будут и звездные гости, и. конечно, мои номера”. Шоу удивитт гостей размахом, премьерами, костюмами.
Разумеется, не обойдется без грандиозного праздничного банкета. “Застолье планирую в другой день, иначе я сорву концерт, – честно признался
музыкант. – Плюс к 27-му января уже все точно вернутся с зимних отпусков и собрать
людей в Москве будет проще”.
Что же касается подарков, то Митя умоляет: ничего не
несите, ничего не покупайте, ничего не придмывайте. Мол, у него все уже есть. “Мне даже цветов не
надо! Их так жалко потом выбрасывать!” – говорит Фомин. Стоит заметить, что его коллега по сцене Сергей Лазарев давно уже поклонников вместо цветов делать взносы в благотворительные фонды – так больше пользы.
“Люди на концертах все равно дарят много
сувениров, я это все бережно собираю и когда-нибудь открою свой музей, открыток
и писем. Может быть, напишу и книгу”, – улыбается Митя.
В Москве сейчас есть более 100 мемориальных музеев, среди которых – квартиры Чайковского, Плисецкой, Скрябина, Шаляпина. Так что музей Фомина кажется логичным.
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