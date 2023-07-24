В Белоруссии введут налог на содержание группы «Вагнер»

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что Москве и Минску удалось решить вопрос финансирования ЧВК «Вагнер» – с 1 августа в Белоруссии появятся три новых акциза, которые позволят полностью обеспечить все потребности «музыкантов».

– Последний месяц нас часто спрашивают, кто будет платить за «вагнеров», которые перебрались в нашей страну. Я по привычке предложил заплатить Володе [Путину], но он заметил, что будет справедливо нам оплачивать их услуги, ведь они обеспечивают безопасность Беларуси. Поэтому мы вводим новые налоги, но на инфляции это не скажется, – рассказал белорусский лидер.

Ставка нового акциза составит 40% на алкоголь и табачные изделия, а для бензина – 30%. Планируется, что это позволит Минску ежемесячно получать не менее 700 миллионов белорусских рублей.

– Суммы, о которых идёт речь, вполне сопоставимы с потребностями «Вагнера». Так что этот вопрос можно считать закрытым, пока «музыканты» в Белоруссии, – написал в своём Telegram-канале политолог Александр Шпаковский.

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