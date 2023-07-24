Не выходи на улицу!

В РФ предлагают направлять бездомных в работные дома. Рассказываем, почему это не решит проблему, а усугубит.



Фото предоставлено «Ночлежкой»

Совет по попечительству в соцсфере при правительстве и Общественная палата (ОП) предлагают направлять бездомных людей на трудовую реабилитацию. Соответствующее письмо в Минтруд и Минздрав включает проект регламента «по выявлению и жизнеустройству лиц без определенного места жительства». Для внедрения пилотного проекта выбрана Московская область.

Идея принудительной трудовой реабилитации бездомных людей звучит в последнее время довольно часто. Например, за создание медвытрезвителей и трудовых лагерей неделей ранее высказывался мэр Якутска Евгений Григорьев, который заявил:

— Бомжи — это одно из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать. Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места. Их надо привлекать к ответственности. Мне их не жаль. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря.

Такие высказывания и нормотворческие инициативы от людей, обязанность которых решать социальные проблемы, к сожалению, показывают, насколько мало люди во власти знают о бездомности и о том, как с этой социальной проблемой можно и нужно работать.

И насколько глубоко заблуждаются, исходя в своих убеждениях из стандартного набора стереотипов, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Мне кажется важным попытаться объяснить, как ситуация с бездомностью выглядит на самом деле и почему предложенные меры никаким образом не повлияют на снижение масштабов бездомности в России, а скорее усугубят проблему.

Но сначала несколько слов о том, что предлагает Общественная палата и Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Механизм предлагается примерно такой. Сначала у любого неравнодушного гражданина, полиции, активных общественников и прочих заинтересованных сторон появляется возможность выявлять бездомных людей.

К слову сказать, бездомные люди в предложенной инициативе определяются так:

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, которые утратили социальные, трудовые и (или) семейные связи, фактически проживающие на улице, в общественных местах, в иных условиях, опасных для их жизни и здоровья, занимающиеся бродяжничеством, ведущие асоциальный образ жизни, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность, не имеющие регистрации по месту жительства или пребывания, либо не проживающие по месту регистрации в результате уничтожения жилища, мошенничества или стечения иных обстоятельств».

То есть если человек перестал общаться с родственниками, кто-то не одобряет его образ жизни, человек продал квартиру и не успел еще оформить себе новую регистрацию или просто адрес проживания не совпадает со штампом в паспорте — к таким людям все эти инициативы напрямую относятся.

Как только такого человека выявили (предлагается для этого звонить по номеру 112), в течение 20 минут приедет полиция, заберет в участок и снимет отпечатки пальцев.

Никакого преступления для этого совершать не нужно, а достаточно, например, не жить по месту регистрации.

После дактилоскопирования и установления личности каждого трудоспособного человека предлагается передать в социально-трудовой дом. В трудовых домах (а их уже сотни по всей стране) занимаются бесправным и тяжелым физическим трудом за кров и еду. Никакого официального трудоустройства, никакого соблюдения норм Трудового кодекса при этом не требуется.

Больше всего это похоже на современную форму рабства.

По данным ВЦИОМ:

каждый третий россиянин (это больше 40 млн человек) не имеет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость на территории России,

у 3% (это около 4 млн человек) нет постоянной регистрации,

среди бездомных людей в РФ больше 85% — это граждане РФ.

По закону они имеют ровно такие же права, как и, например, мэр Якутска Евгений Григорьев.

Алкоголь — частое следствие бездомности, но не ее причина. В условиях отсутствия доступной и эффективной системы помощи люди, оказавшись на улице, начинают пить, чтобы согреться, справиться со стрессом и хоть немного поспать.

Это самый дешевый и самый доступный способ.

Основные причины бездомности в РФ — потеря работы и возможности снимать жилье. То есть это не характеристика человека, а трудный период в жизни. Бездомными становятся

от бедности,

тотальной безработицы в отдельных регионах,

системы регистрации, которая привязывает многие права (на пособия, медицинскую помощь, пенсионные надбавки и т.д.) к штампу в паспорте.

А еще на улице оказываются, делая выбор: взять микрокредит или бросить маму без дорогостоящей медицинской помощи. Согласиться на призрачную возможность неофициальной работы в незнакомом городе или оставить семью без денег даже на продукты. Уйти на улицу или остаться с мужем, который бьет с каждым разом все сильнее.

Именно задача государства и руководителей регионов работать так, чтобы решать эти проблемы. Система должна подстраиваться под каждого человека, а не наоборот.

Принудительный неофициальный бесплатный труд не поможет выбраться с улицы. Потому что в таком случае нет возможности накопить деньги или получить право на пенсию, подтвердив стаж. Как только заканчиваются физические силы на работу на стройке или рытье траншей (а именно такое чаще всего предлагают в трудовых домах), человек оказывается на улице в еще более тяжелом положении.

В результате таких инициатив мы получим множество травмированных людей с подорванным здоровьем, для помощи которым будет требоваться гораздо больше ресурсов, чем до такой «реабилитации».

Решает проблему в любом регионе создание в каждом районе города доступных центров помощи, где можно принять душ, восстановить документы и найти работу. А еще создание реабилитационных центров для людей с зависимостью. Где пациент с тяжелым хроническим заболеванием, каковым она является, мог бы получить профессиональную помощь. Добровольно, без регистрации, сбора документов и прочих барьеров.

И тогда большинство сможет выбраться с улицы и вернуться в обычную жизнь: работать, платить налоги, создавать семьи.

Не нужно их «выявлять». Выявляют преступников. А по данным МВД, бездомные люди гораздо реже совершают преступления, чем становятся их жертвами.

Важно помощь предлагать, информировать, создавать доступные проекты, которые будут действительно, а не формально работать. Создавать возможности и уважать право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение без дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. А принудительный труд запрещен. Так в Конституции написано, а значит, это — для всех нас. Даже если в нашей жизни сейчас период бездомности.

Дарья Байбакова,

директор благотворительной организации «Ночлежка» в Москве

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