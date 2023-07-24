 

Bloomberg: Apple выпустит новые Mac mini и MacBook Pro с чипом M3 не раньше 2024 года

24.07.2023, 11:20, Разное
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Компания Apple активно работает над обновлением своих компьютеров, и, согласно информации из Bloomberg, скоро появятся новые Mac mini и MacBook Pro, оснащенные новейшим чипом Apple M3. Презентация данных устройств планируется не ранее середины 2024 года.

Согласно утечкам, Mac mini получит базовую версию чипа Apple M3, тогда как ноутбуки MacBook Pro в версиях 14 и 16 дюймов будут оборудованы более мощными чипами M3 Pro и M3 Max соответственно.

Известный журналист Bloomberg Марк Гурман полагает, что Mac mini не является приоритетным продуктом для Apple и обновляется лишь раз в несколько лет. Предыдущие версии Mac mini с чипами Apple M1 и M2 были представлены в 2020 и начале 2023 года соответственно. Следовательно, новый Mac mini можно ожидать лишь к концу 2024 года, в то время как ноутбуки, скорее всего, появятся уже в середине этого же года.

Ранее Марк Гурман заявлял, что первыми устройствами Apple на базе чипа M3 станут MacBook Air, MacBook Pro 13 и iMac 24, их презентацию ожидают в октябре 2023 года. Чип Apple M3 изготавливается по 3-нм технологии, что позволяет повысить производительность и энергоэффективность в сравнении с предшественником.


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