Ubisoft стал удалять аккаунты игроков за отсутствие активности

Пользователи платформы Ubisoft Connect стали получать электронные письма с предупреждением о скором удалении своих аккаунтов. Компания объявила, что единственный способ сохранить учетную запись – воспользоваться сервисом или войти в свой профиль, как только поступит уведомление. Эта информация появилась на официальной странице Ubisoft в Twitter.

Чтобы избежать закрытия учетной записи, пользователю необходимо перейти по ссылке в письме и в течение 30 дней нажать на кнопку “Cancel Account Closure”. Если этого не сделать, аккаунт будет закрыт навсегда, а все приобретенные игры станут недоступны.

Представители Ubisoft объяснили свое решение со ссылкой на “Общий регламент по защите данных” (GDPR), который обязывает компанию соблюдать законодательство о защите персональной информации. Однако это вызвало негативную реакцию у некоторых игроков и СМИ. Они считают, что компания нарушает права потребителей и игнорирует законодательство некоторых стран, согласно которому цифровые покупки приравниваются к физическим и не могут быть отозваны продавцом.