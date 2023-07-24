Мнение: Надо ли платить, если закон позволяет не платить?

Программиста из Минска удалённо наняли подключать анимацию в компьютерную игру. Заключили договор: работу надо сделать за три месяца, оплата — 12 тысяч белорусских рублей (примерно 360 тысяч российских). Аванса нет: оплата поступает только после того, как программист всё сдаст, так как разработчик хочет быть уверен, что работа будет выполнена в срок.

Проходят три месяца. Как обычно, вылезают некоторые сложности, так что последний месяц программисту приходится сидеть за монитором по 12 часов в день без выходных. Но вот работа сдана, и ему на карточку капают… 12 тысяч русских рублей, по 4000 за каждый месяц. Программист в удивлении звонит в контору, и ему объясняют: вы сами нам выслали договор, там указаны русские рубли, а не белорусские. Проверьте почту за такое-то число, мы с вами сканами обменивались.

Наш герой проверяет почту и обнаруживает, что в самом деле перепутал. Предыдущий клиент платил ему в русских рублях, а программист забыл изменить валюту договора, когда вбивал в документ данные нового клиента. Судебной перспективы дело не имеет: договор заказчик исполнил в точности, а программист, получается, отработал три месяца бесплатно.

Через пару дней в компании друзей и знакомых программист рассказывает о своей беде. Общественность начинает над ним смеяться: он же программист! Взял себе недавно в ипотеку просторную трёшку на Тимирязева, ездит на хорошем автомобиле, отдыхает за рубежом два раза в год. Что для него, эти неполученные деньги последние были? Нет, не последние, голодать не будет. Новые заработает. А заказчик молодец — технично обул зажравшегося жлоба…

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Не очень верится, правда? И действительно — в реальной жизни такое маловероятно. Лично я в России сталкивался с подобным жульничеством ровно один раз за всю свою карьеру, так себя 20 лет назад проявила какая-то дочка РЖД. Коллеги, которые работали с иностранцами, рассказывали, что там такое чаще: к примеру, американцы славятся своей привычкой выполнять договоры ровно в том минимальном объёме, который позволит им в случае чего отбиться в суде. В России, однако, многие до сих пор работают или вовсе без договора или с очень формальным, рамочным договором. Поведение беспечное, но обычно не приносящее проблем, так как русские предприниматели, повторюсь, в массе своей довольно порядочный народ — поскандалить и попридираться иногда могут, а вот прямо обманывать будут навряд ли.

История выше, конечно, произошла не с программистом. Я намеренно изменил эту важную деталь, чтобы показать проблему под другим углом. История выше произошла с универмагом ЦУМ. Из-за сбоя на сайте некий лайфхакер набрал себе в корзину 19 дорогих предметов одежды по ценам в 1000 раз ниже реальных — свитеры по 26 рублей, джинсы по 39 рублей и так далее. На всякий случай — это русские рубли, так что столь низких цен быть не могло нигде, и уж тем более их не могло быть в ЦУМе, который принципиально торгует только дорогой одеждой.

Магазин предложил вернуть деньги, но покупатель пошёл в суд и выиграл его (ссылка). Широкая общественность довольна: молодец, успешно ограбил московский магазин.

ЦУМ, разумеется, не обеднеет от проигрыша, как не обеднеет и вымышленный программист из Минска, которого я обрисовал в зеркальном примере. Более того, нормальный бизнес от подобных превратностей судьбы только крепчает. Может быть, теперь магазин или проверит квалификацию ответственных за интернет-магазин, или как минимум даст им распоряжение встроить на сайт защиту от потребительского терроризма такого рода. Общие потери, включая расходы на юристов, навряд ли превысили один миллион рублей: списать и забыть.

Вместе с тем я нахожу подобное поведение потребителей аморальным.

Во-первых, у любого договора есть форма и суть, и суть — важнее формы. По ряду причин суды часто вынуждены подходить к разбору дел формально, однако мы-то с вами сейчас не в суде. Полагаю, каждому вполне очевидно: покупатель надул магазин, бесплатно получив дорогие вещи. Тот факт, что грабёж удалось провернуть в рамках закона, не отменяет того факта, что грабёж был грабежом.

Во-вторых, наши законы много чего не регламентируют вовсе. К примеру, вы имеете полное право усыпить свою здоровую собаку, когда она вам надоест, или даже сдать её на мясо. Вы имеете полное право налить стакан водки сильно пьющему человеку, который решил от отчаяния завязать со спиртным, и вот уже целый месяц не пьёт. Вы имеете полное право каждый день, уходя на работу, включать громкую неприятную музыку у себя в квартире, а возвращаясь с работы — немедленно выключать её.

Вместе с тем я уверен, что вы подобным образом поступать не будете: несмотря даже на то, что суд будет во всех трёх случаях однозначно на вашей стороне. Лично я дополнительно к этому не буду грабить продавца, допустившего ошибку при выставлении счёта. Однако конкретно в ситуации с продавцами я, кажется, в абсолютном большинстве уже не нахожусь.