 

Москва возглавила рейтинг региональных центров компетенций

24.07.2023, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва заняла первое место в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта “Производительность труда”. Об этом сообщила министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Эксперты РЦК помогают предприятиям анализировать внутренние процессы и устранять потери. Компании могут направить выявленные резервы на расширение производства или обновление оборудования.

Багреева уточнила, что за первое полугодие 2023 года 38 предприятий, участвовавших в проекте, увеличили производительность на 59%. К работе с экспертами РЦК подключились еще 39 организаций.

“Всего за полтора года столичный РЦК показал свою вовлеченность в нацпроект, профессионализм экспертов, индивидуальный подход к предприятиям и, конечно, слаженность в своих процессах. Мы оцениваем Москву как надежного партнера и продолжим совместно реализовывать масштабные проекты столицы”, — отметила заместитель генерального директора Федерального центра компетенций Светлана Горчакова.

После завершения работы с экспертами проекта “Производительность труда” предприятия начинают распространять методики бережливого производства на другие участки работы. Ожидается, что ежегодно рост производительности компаний составит 5% и более.

Напомним, что Москва заняла лидирующую позицию в рейтинге эффективности реализации промышленной политики.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Москвичей приглашают на выставки трех современных художников

24.07 / Собянин: 17 социальных объектов построили в пяти округах Москвы за полгода

24.07 / Аниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле

24.07 / В парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки обустроят детскую площадку

24.07 / Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции

24.07 / В проезде Черского построят дом по программе реновации

24.07 / Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай!

24.07 / В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

24.07 / «Люди в панике» — туристы и жители Родоса спасаются от пожаров

24.07 / Анонсирована новая портативная консоль с мощным аккумулятором Ayaneo Kun

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика