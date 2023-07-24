 

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Фатих Карагюмрюк» Магомеду Оздоеву

24.07.2023, 9:59, Разное
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Футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность сотрудничества с полузащитником турецкого ФК «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым. Для московской команды футболист является предпочтительным вариантом, в отличие от других столичных клубов – «Динамо», «ЦСКА» и «Локомотив». Ключевой задачей «Спартака» на данный момент является поиск качественного центрального защитника, и Оздоев подходит для роли усиления команды.

По словам журналиста Карпова, ведутся активные переговоры с московским клубом относительно возможного трансфера Магомеда Оздоева, однако они могут также стать частью его подготовки для перехода в греческий ПАОК.

Ранее в этот же день стало известно о трансфере центрального защитника сборной Сербии Страхини Эраковича в петербургский ФК «Зенит», где он подписал четырехлетний контракт с возможностью продления на следующий сезон под номером 25.


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