«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Фатих Карагюмрюк» Магомеду Оздоеву

Футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность сотрудничества с полузащитником турецкого ФК «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым. Для московской команды футболист является предпочтительным вариантом, в отличие от других столичных клубов – «Динамо», «ЦСКА» и «Локомотив». Ключевой задачей «Спартака» на данный момент является поиск качественного центрального защитника, и Оздоев подходит для роли усиления команды.

По словам журналиста Карпова, ведутся активные переговоры с московским клубом относительно возможного трансфера Магомеда Оздоева, однако они могут также стать частью его подготовки для перехода в греческий ПАОК.

Ранее в этот же день стало известно о трансфере центрального защитника сборной Сербии Страхини Эраковича в петербургский ФК «Зенит», где он подписал четырехлетний контракт с возможностью продления на следующий сезон под номером 25.