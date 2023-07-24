Мнение: Когда Навальный стал террористом?

20 июля на выездном заседании Мосгорсуда в ИК 6 в поселке Мелехово Владимирской области гособвинение затребовало приговорить Алексея Навального к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг включил Алексея Навального и нескольких его соратников в список террористов и экстремистов. Это не лишило Навального на Западе репутации самого непримиримого российского оппозиционера. Даже находясь в колонии, Алексей продолжает оставаться политиком и серьезным раздражителем власти.

Против кого еще в России трудится такая армада правоохранителей? Оперативников, следователей, прокуроров, судей? Против кого из политиков было возбуждено такое огромное количество уголовных дел, сколько дел возбудили против Навального?

Прежние обвинения, безусловно, политически мотивированные, были закамуфлированы под экономические. Но когда же произошло преображение Алексея Навального из политика в экстремиста и террориста?

Попробуем разобраться.

Текстовая версия – в публикации «Когда Навальный успел стать экстремистом и террористом?»

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. Но в Rutube видео не прошло модерацию и к нему ограничили доступ. Тем не менее, как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

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